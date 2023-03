Lady Di: este es el elegante departamento en el que vivió antes de casarse con Carlos III

Como regalo por su mayoría de edad, en julio de 1979, la princesa Diana recibió un departamento de $60.000. El inmueble de Londres está ubicado dentro de Coleherne Court y prácticamente es una mansión para el área de Knightsbridge. Cuenta con tres dormitorios que compartía con sus amigas Carolyn Bartholomew, Sophie Kimball y Philippa Coaker.

El sitio Zoopla informó que el departamento tiene un valor estimado de $2,75 millones. La princesa Diana le cobró a sus compañeras solo $21 por semana para quedarse en el piso con ella, y según las memorias de Andrew Morton, Diana: In Her Own Words, la princesa consideró sus días ahí como “el momento más feliz de su vida”.

Departamento tiene un valor estimado de $2.75 millones. (Zoopla)

Andrew agregó: “Fue juvenil, inocente, sin complicaciones y, sobre todo, divertido. ‘Me reí mucho’, dijo la princesa en su momento”. Una vez que Diana se mudó al apartamento, se creía que había amueblado las habitaciones en un “estilo de muy cálido pero simple que era popular en ese momento”. Además. organizaba rondas de limpieza estrictas entre ella y sus amigos.

Habitaciones son cálidas. (Zoopla)

Según relató Andrew en su trabajo, Carolyn contó: “Ella siempre tenía los guantes de goma puestos cuando cacareaba sobre el lugar. Pero era su casa y cuando es la tuya, estás increíblemente orgulloso de ella”.

Una de las habitaciones del departamento en donde vivió la princesa Diana. (Zoopla)

En 1991, se vio una foto dentro de la casa donde apareció el copropietario del inmueble y reveló cómo era uno de los dormitorios. Estaba decorado con paredes de color azul claro y alfombras verdes, y un marco de cama floral con sábanas blancas. Por otra parte, también comentaron en las memorias que Diana colocó un letrero que decía “Jefa de pollo” sobre la puerta de su habitación.

El departamento que perteneció a Lady Di actualmente tiene las paredes blancas. (Zoopla)

Lady Di, como se la conoció en los años posteriores, disfrutó de dos años en la casa antes de irse en febrero de 1981 a Clarence House, la residencia de la Reina Madre, la noche anterior al anuncio oficial de su compromiso con el entonces príncipe Carlos. En julio de ese mismo año, luego de su boda en julio, la madre de Diana vendió el piso por $120.000.

