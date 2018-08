–Siempre que voy a entrar me desarmo. La nica como proceso de actuación, emocionalmente me hace caer, me aflojo. Estoy escuchando a la gente, lo veo a él (César Meléndez) en el video y eso emocionalmente me afecta mucho y siempre creo que el final va a ser muy similar, pero vieras que no. Más bien me siento muy empoderada, con mucha fuerza, muy agradecida con Dios, con la vida, con la gente que se toma el tiempo de venir a escuchar a una mujer que ni conocen, que pagan una entrada para acompañarme en este proceso. Yo siempre termino la función y cuando hay apagón le digo: ‘lo hicimos Chito’.