–Bueno, como este espectáculo se creó en 1996, era distinto porque el fútbol no era tan comercial, como un negocio de millonarios. A mí me parece que el fútbol ha perdido el alma. Yo también fui futbolista y tuve que dejar el deporte por empecer a bailar. Un día me pregunté: '¿por qué no combinarlo?'. Eso fue hace veinte años así que veo en el espectáculo la oportunidad de conectarme con mi pasado, La idea comenzó como un happening durante dos fines de semana, nos llegaron a ver unos alemanes y fue un incendio: empezamos a girar por todas partes, justamente porque el tema es universal y se puede hacer un puente entre el deporte y el arte.