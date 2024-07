Fiesta Nacional de la Lectura: Libros de 1890, el Cadejos superhéroe y las novedades que lo esperan

De forma delicada, como si fuesen un tesoro, Jaime Montero acomoda sus libros sobre una mesa. Posee ejemplares grandes y pequeños, unos muy coloridos y otros no tanto, pero todos tienen algo en común: dentro de sus entrañas de papel, temáticas de todo tipo esperan ser descubiertas por un buen y ávido lector.

Al fondo, en un estante cerca de la pared, hay unos singulares y avejentados libros, piezas de gran valor que don Jaime lleva años cuidando. Uno de ellos data de 1890 y trata de jurisprudencia española; mientras que otro es de 1908, con planos y curiosidades del cantón de Santa Ana.

Don Jaime, precisamente, es vendedor de libros antiguos y forma parte de los más de 120 expositores que se encuentran desde este viernes 26 y hasta el domingo 28 de julio en la Antigua Aduana, en San José, como parte de la Fiesta Nacional de la Lectura.

“Tengo unos 50 años de estar en esto y ha sido muy satisfactorio, ha sido parte de mi vida. Los libros son antiguos, a veces los compro aquí, a veces los traigo fuera del país, pero soy muy específico en mi selección. A veces, aquí, no consigo nada, porque en Costa Rica el mercado de libros antiguos es muy pequeño, pero hay personas que tienen sus joyas antiguas”, dice Montero.

De hecho, don Jaime, quien es contador de profesión, detalla que en este apasionante mundo ha logrado llevarse sorpresas muy bonitas. Por ello cuida mucho sus libros y trata de que mantengan la calidad, pues hay unos que se dañan muy fácilmente por los años que tienen.

El vecino de Coronado afirma que sus ejemplares más antiguos son de exhibición, pero asegura está dispuesto a venderlos, si alguien los quiere.

Don Jaime Montero vende libros antiguos.

Para todos los gustos

La tercera edición de la Fiesta Nacional de la Lectura contará con espacios y actividades para toda la familia, así como área de comidas e inflables. Además, habrá conferencias, lecturas de poesía, talleres y presentación de libros. Tal es el caso de Gloria Macaya, una escritora de 80 años quien ama escribirle a los niños y que tuvo su oportunidad de presentar el libro Espíritu tico, este viernes 26 de julio, durante la feria.

Doña Gloria dice que hablarle a los niños de temas importantes, utilizando formas sencillas, es una forma de educación entretenida. De hecho, asegura que sus libros, en ocasiones, son buscados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

“A mí me gusta que los niños se sienten en el suelo y que me escuchen mientras yo les cuento la historia”, cuenta la adulta mayor.

Ella no solo escribe los cuentos, sino que también hace muchas de las ilustraciones de las portadas de sus obras, que hablan de la Virgen de los Ángeles y de las tortugas, entre otros temas.

Gloria Macaya tiene 80 años y escribe e ilustra sus cuentos infantiles. (Marvin Caravaca)

Otra escritora quien llegó con mucha ilusión para promocionar su libro fue Ivonne Quesada, una joven de 16 años que durante la pandemia se animó a escribir una historia diferente.

Mientras muestra su libro en un stand que es fácil de identificar, pues está decorado con un mantel verde y tiene muchos árboles pequeños, la adolescente detalla que su idea era escribir una historia entretenida, pero que sobre todo dejara a las personas “pensando”. Así fue como nació La última oportunidad.

“Es una historia bonita, pero que también lo dejan a uno analizando sobre hacia dónde vamos, los valores, lo que estamos haciendo”, cuenta Ivo, como le conocen a la joven escritora.

La adolescente afirma que lanzar su libro ha sido una de las mejores experiencias que ha tenido, pues afirma que ha sido ejemplar exitoso y que ha podido hacer giras a los diferentes colegios del país a hablar del mismo.

La última oportunidad es el primero de dos libros que planea lanzar la joven. Este se publicó en 2023 y el seguro espera lanzarlo entre diciembre del 2024 y enero del 2025.

Ivonne Quesada lanzó 'La última oportunidad' en el 2023. (Marvin Caravaca)

Cómics a la tica

En la feria hay libros para todos los gustos, pues usted se encontrará títulos de drama, religión, infantiles, cuentos, poesía, entre otros géneros; aunque también hay libros de cómics hechos por ticos, quienes se las ingenian para crear sus propios personajes más allá de los típicos superhéroes.

José Ulloa, por ejemplo, lanzó en ese formato algunos relatos de El Cadejo, pero en versión superhéroe. Son historietas que combinan horror y fantasía.

“Es como para responder la pregunta: ¿puede haber un superhéroe en Costa Rica?, yo creo que sí, más bien la pregunta sería: ¿por qué no?, y como a mí siempre me han gustado los cómics y las leyendas, entonces me puse a pensar que si Marvel tiene a Thor, que es una leyenda, nosotros podemos empezar a partir de ahí”, detalla el autor.

Esta historia cuenta con dos volúmenes y cada cómic tiene un costo de ¢5.000.

Las historias de leyendas costarricenses se pueden encontrar en los diferentes stands de la Antigua Aduana. (Marvin Caravaca)

Tome en cuenta que en la Fiesta de la Lectura los amantes de estas historietas tienen varias opciones a elegir, pues existen varios stands ofreciendo este singular género.

La Fiesta Nacional de la Lectura estará abierta al público este sábado, de 10 a. m. a 8 p. m.; y el domingo, de 10 a. m. a 7 p. m.

Las historias de leyendas costarricenses se pueden encontrar en los diferentes stands de la Antigua Aduana. (Marvin Caravaca)

La creatividad también forma parte de la estrategia de los escritores y librerias para vender sus libros. (Marvin Caravaca)

Un libro de 1908, sobre Santa Ana, forma parte de los libros en exhibición que se pueden ver en la Antigua Aduana. (Marvin Caravaca)

Harry Potter también se encuentra presente a lo largo del recorrido. (Marvin Caravaca)

Los cómics escritos e ilustrados por ticos se pueden conseguir en los diferentes stands de la Antigua Aduana. (Marvin Caravaca)

Los libros incluyen diferentes temáticas. Incluso hay libros de sociología y psicología, para quienes disfrutan esta lectura. (Marvin Caravaca)