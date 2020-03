“Hoy es un día no solo triste para Chile, sino también para Costa Rica, porque nos deja una persona que siempre tuvo como prioridad llevar cultura a cualquier lugar al que llegará. Nuestro país se benefició de eso, con montajes llenos de una alta calidad para la época, que le demostró no solo al público, sino también a los actores, que la pasión y la disciplina por lo que se hace siempre da muy buenos resultados. Si aún no lo cree, vea como logramos fundar El Ángel en 1974 con el apoyo de muchas personas”, explicó Barahona entre lágrimas.