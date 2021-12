Fallece el pintor Rodolfo Stanley, a los 71 años: familiares y amigos honran su legado

El experimentado pintor costarricense Rodolfo Stanley, quien destacó en este arte por exponer temáticas de las que poco se habla, falleció este sábado 4 de diciembre.

La noticia fue confirmada en las redes sociales de la hija del artista de 71 años, Erika Stanley, quien publicó un sentido mensaje en homenaje a su padre.

“Hoy murió papá, de improviso. Por más años que tengamos, es muy duro llevar este sentimiento de orfandad, del doloroso vacío que llena la ausencia de alguien tan determinante en la vida: mi papá”, se lee en su publicación.

Rodolfo Stanley tenía una amplia trayectoria de más de cinco décadas como pintor. (Jorge Castillo)

Rodolfo Stanley González nació en Grecia, Alajuela, un 13 de agosto de 1950, sin embargo, años después se trasladó a la capital y tenía varios años de residir en Tibás, San José.

Fue un pintor autodidacta, quien desde sus inicios exploró cómo incorporar el erotismo, la sensualidad, el sarcasmo, la irreverencia, el humor, la ironía y la denuncia en sus obras.

Su pasión por el arte surgió desde que era un adolescente, cuando comenzó a trabajar como asistente del departamento de arte de una agencia publicitaria. Dos años después de trabajar allí se convirtió en jefe e inició sus estudios en la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Costa Rica.

Sin embargo, fue en 1979 cuando participó en la bienal XEROX de Centroamérica y Panamá y obtuvo el primer premio de $3.500, que le permitió reforzar su conocimiento en arte, empaparse de la materia y conocer galerías y museos en ciudades como New York, Madrid, Barcelona y París.

Al regreso dividió su tiempo entre la pintura, la publicidad y el buscar galerías en el exterior, debido a lo complicado que era vivir del arte en Costa Rica.

A lo largo de su trayectoria realizó más de 40 exposiciones individuales y más de 15 internacionales. Sus obras se exhibieron en Francia, Italia, España, Suiza, Alemania, Estados Unidos, Panamá, Venezuela, Colombia y en Japón.

Rodolfo Stanley era conocido por explorar la intimidad, el sexo, la corrupción política, la prostitución y muchos otros temas a través de sus obras. (Diana Mendez)

Rebelde con causa

El artista destacó durante décadas por su estilo tan particular. Sus obras estaban permeadas por la fantasía, exploraban la intimidad, el sexo, la corrupción política, la prostitución y muchos otros temas que, según dijo el autor en entrevista con Viva en el 2018, parecen ser vetados en nuestra lengua.

“A mí me cuesta entender por qué nos da tanto miedo hablar de todo esto si nosotros somos así (...). Y no es que yo tenga una obra contestataria por plata, si más bien entre más polémico más cuesta vender una obra. Eso no es lo principal. La idea es hablar de los temas que son necesarios de hablar”, declaró en aquel momento.

Debido a su estilo único era conocido como el gran artista irreverente de la pintura costarricense. Por ejemplo, pintó a expresidentes de la República con antifaces de ladrones, así como a un sector del clero dentro de connotaciones pedófilas.

[ Sin pelos en la brocha: el pintor Rodolfo Stanley es un rebelde con causa ]

También desbordó su arte en casos como el sonado robo de una vaca en taxi en el 2008, el de las narcoabuelas del 2010 y otros retratos de una Costa Rica contemporánea sumida en la prostitución y violencia, que le generaron muchos detractores.

“Esa irreverencia me ha costado la poca venta de mis obras. Usualmente, al ser Costa Rica un país tan pequeño, la gente se conoce y al saber de que mis pinturas pueden ser políticamente incorrectas, no las compran”, confesaba en entrevista con Viva.

Honran su legado

Tras la noticia de la muerte del pintor, los artistas no tardaron en rendir homenaje a Stanley por medio de sus redes sociales. Uno de los primeros fue Isidro Con Wong.

“Hoy se nos adelanta un gran artista, amigo, podría contar muchas anécdotas y muchas historias. Las botas, los sombreros boinas, ferias, bienales, charlas…. Algún día estaremos juntos de nuevo pintando, gozando del arte. El cielo pinta de nuevo un gran abrazo a la familia”, publicó.

Su amigo por más de 37 años, el periodista y prestigioso escritor Carlos Cortés también expresó su sentir tras la partida de Rodolfo Stanley.

“Su muerte me sume en orfandad. Fue una amistad sin sombras en la que Rodolfo dio lo que sabía ser: un hombre generoso, un hermano incondicional, un artista de la vida y de la pintura y de todo lo que valía la pena por vivir. ¿Cómo seguiremos sin él?”, se cuestionó.

Se desconocen las causas del fallecimiento de Rodolfo Stanley. (Diana Mendez)

Por su parte, el pintor Alejandro Villalobos Cabezas rememoró algunos de sus momentos con el artista.

“Nos conocimos en la década de 1980, para ese entonces Rodolfo ya era un referente en el arte costarricense. Compartí con él una de las cinco menciones honoríficas que se otorgaron en la III Bienal Lachnner & Sáenz de 1988, a partir de ese momento mantuvimos una respetuosa amistad. Buen viaje Rodolfo Stanley, ahora te toca pintar parques celestiales”, aseguró.

Otro artista que lamentó el fallecimiento de Stanley, fue Rolando Cubero, afirmando que “las despedidas repentinas son difíciles. Amigo mío quiero darte las gracias por tantos años de amistad... amistad verdadera. Sigue pintando en tu vuelo, porque no queremos extrañarte tanto. Te queremos siempre entre nosotros”.

Al cierre de esta nota los detalles de la hora y motivo de su fallecimiento no había trascendido,ni tampoco habían trascendido detalles de sus honras fúnebres.