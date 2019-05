—La identidad no es un pensamiento; es una forma de ser. No tiene relación con el desafió de escribir. Uno escribe porque tiene algo que contar. La identidad es algo que se carga; a veces uno ni es consciente. No me lo planteo que al escribir una obra debo pensar en la identidad o en las raíces, sino que se va a ir expresando porque está dentro de mí, pero no a través de una definición conceptual. Yo apropio las novelas a través de los personajes. Para mí, las historias que cuento están relacionadas con ciertos períodos de mi vida, la adolescencia y primera juventud, porque es un periodo que se marcan más los golpes en términos psíquicos y emocionales, y esos términos pasaron en El Salvador.