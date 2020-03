–Se comunican de otra manera. Pero hay unos que nacemos con la vocación de la comunicación y la escritura. Hace poco me dijeron que hiciera el juicio de un poeta joven y que algo dijera de él. Empecé a leerlo y encontré que no le encontraba sentido a nada, entonces le escribí que no le encontraba sentido y que por lo tanto no podía opinar sobre eso. No le dije que era bueno o malo. Le dije que yo no podía opinar porque no le entendía, simplemente.