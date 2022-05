El coreógrafo tico Rogelio López se libera en ‘Coraje MMXX’, su nuevo montaje

Rogelio López es un cazador de ideas. Quien haya visto algún trabajo de este coreógrafo (uno de los más importantes de la escena regional) sabe que su mirada hacia la danza va más allá de los cuerpos en movimiento.

Siempre hay una textura filosófica detrás de sus creaciones; siempre hay un componente reflexivo cuando decide remangarse la camisa y tirarse al escenario.

Para su nuevo estreno, titulado Coraje MMXX, López ha elegido como presa de su obsesión un sentimiento muy relativo, “porque el coraje puede ser estar aquí de pie después de una pandemia, puede ser también subir el Cerro Chirripó, puede ser muchas cosas”, cuenta el coreógrafo, sentado en los camerinos del Teatro Nacional, donde estrenará esta obra el fin de semana.

“A mí, lo que me ha fijado en este tiempo, ha sido el coraje por darme a valer a pesar de la edad”, dice el artista de 73 años, ganador del Premio Magón. “En la danza es habitual que se te diga que después de cierta edad ya no servís para esto. Nada podría ser más falso; la vida no es solo de tener veinte años, la vida son etapas y cada una de esas fases conlleva cosas hermosas”, reflexiona.

[ ¿Boleros y danza contemporánea juntos? Rogelio López se atreve a combinar dos mundos con su nuevo espectáculo ]

Para el coreógrafo Rogelio López fue importante retratar la libertad del movimiento de los cuerpos en escena. Foto: Hellen Hernández

Con el montaje Coraje MMXX, López hace mancuerna con once bailarines de la Compañía Nacional de Danza, quienes se han convertido en su propio laboratorio social para examinar experiencias. “Podemos tener a la bailarina más joven, de 26 años, hasta la bailarina de 65, y cada una tiene coraje para salir al escenario y demostrar lo que vale. Lo que hace cada una es especial porque es producto de sus vivencias, de lo que ha aprendido hasta ese momento en que se para en el escenario”, explica.

“Para mí eso es hermoso y es la reacción que busco con esta coreografía: entender que las ataduras que nos da la sociedad sobre cada uno de nosotros son falacias. Para mí, esta obra ha sido una forma de liberar muchos pensamientos que traía desde hace mucho tiempo y que se conjugaron al conocer a estos maravillosos bailarines de la compañía, quienes me han mostrado su completa disposición con estas ideas”, agrega.

Además de que la obra viene firmada por López, la escenografía de la puesta en escena está a cargo de Carlos Schmidt, junto con audiovisuales elaborados por el cineasta Roberto Peralta.

[ Fabio Pérez y Andy Gamboa: el romance que escaló a las artes escénicas ]

"Necesitaba hacer esta obra y me topé con un grupo de bailarines maravillosos que entendieron mi idea", dice López sobre el espectáculo. Foto: Hellen Hernández

El elenco, integrado por bailarines y bailarinas de la compañía, lo componen Neni Bolaños Sanabria, Pablo Caravaca Selaya, Mario Chacón Arias, Wendy Chinchilla Araya, Miriam Lobo González, Alejandra Núñez Moya, Fabio Pérez Solís, Alexander Solano Acuña, Carlos Soto Coto, Lorenlaine Varela Lizano y Xinia Vargas Baltodano.

El bailarín Fabio Pérez expresó que la obra de López resalta “el coraje que tiene que tener el ser humano para poder enfrentarse a la vida. Estamos encantados de compartir este trabajo con el público, con una puesta en escena maravillosa, con bailarines y bailarinas muy comprometidos con la propuesta del maestro López”.

[ Rogelio López celebra el cosmos del cuerpo y una década de su compañía de danza ]

Rogelio López es bailarín y coreógrafo fundador de la Compañía Danza Universitaria, de la Universidad de Costa Rica. Dirige la compañía López Danza, su principal proyecto. Foto: DIrcultura

No se lo pierda

El espectáculo coreográfico se presentará en el Teatro Nacional el viernes 20 y jueves 21 de mayo, a las 7 p.m.; el domingo 22 habrá una función a las 6 p.m. La entrada general tiene un costo de ¢5.000; mientras que estudiantes y ciudadanos de oro pagan ¢2.500, eso sí, comprando su tiquete en la boletería física del recinto.

Las entradas están disponibles para comprar en el sitio web boleteria.teatronacional.go.cr