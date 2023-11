Desfile de Boyeros no cruzará San José sino que será dentro de La Sabana: le contamos las razones

La Entrada de los Santos y el Desfile de Boyeros a San José cambiará de lugar este 2023, pues ya no recorrerá las calles josefinas, como ha sido la tradición, sino que se quedará dentro del Parque Metropolitano La Sabana.

Esto se debe a que la actividad, pactada para este domingo 26 de noviembre, coincide con un evento deportivo privado en la capital, lo que impedirá a los boyeros desfilar, como años anteriores, por el paseo Colón y la avenida segunda.

En un inicio el cambio de sede para el desfile generó malestar entre los boyeros. Sin embargo, Marco Montero, presidente de la Asociación Boyera Costarricense, afirma que por encima de todo lo importante es que no se pierda la tradición.

El Desfile de Boyeros recorre tradicionalmente la avenida segunda y Paseo Colón, en San José. Este año no será así.

“Al principio nosotros sentimos molestia, porque esperamos un año para luego enterarnos de que no podemos transitar por San José. Pero ya nos pusimos de acuerdo y sí, no vamos a pasar San José, pero sí vamos a celebrar nuestro día. Quienes organizamos la actividad estamos muy contentos de que se pueda realizar (...). Es mejor eso a no tener el desfile”, aseguró el boyero.

La celebración es organizada por la Asociación, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) a través del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC) y la Municipalidad de San José.

La imposibilidad de hacer el tradicional pasacalles el 26 de noviembre se dio porque el permiso, gestionado ante las autoridades de Tránsito, se solicitó apenas en octubre pasado. Sin embargo, ya se tenía reservada la fecha para otra actividad deportiva en el centro de la capital cuyos organizadores, al parecer, habían hecho el trámite desde febrero.

De acuerdo con Sally Molina, productora del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC), el permiso para los boyeros se gestionó como se ha hecho de costumbre.

“La Ley establece que se tiene que gestionar mínimo 22 días antes. El Ministerio hace las gestiones por un tema de usanza, porque no somos los organizadores originales del desfile, es la Asociación Boyera. El permiso se puede gestionar desde meses anteriores, pero nosotros esperamos coordinaciones con la Asociación para hacer las gestiones correspondientes, porque también tenemos que saber lo que ellos tienen pensado y planificado”, afirmó la funcionaria.

Molina añade: “Yo te soy muy honesta, yo repito el tema de que se realiza el trámite en febrero (de la actividad deportiva) porque eso fue lo que nos dijeron los boyeros, pero yo no tengo una comunicación de Ingeniería de Tránsito que diga que el otro permiso se gestionó en febrero. Los boyeros dicen que la otra actividad solicitó el permiso en febrero, pero a mí no me consta en papeles. Lo que yo sí sé es que nosotros hicimos el trámite en octubre porque la Ley de Tránsito, sobre el uso de vías, establece presentar una solicitud como mínimo 22 días antes de la actividad y más bien solicitamos el permiso antes”.

Por su parte, Montero detalló que los boyeros no habían gestionado el permiso porque “desde hace un tiempo ha estado en manos del Ministerio de Cultura”.

“Nos enteramos el viernes pasado (17 de noviembre) que tuvimos una reunión de emergencia y era para hacernos saber eso. Es decir, muy a destiempo para nosotros. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que la actividad no se podía hacer. Yo como representante de los boyeros desconocía todo eso”, dijo.

Según explicó la productora del CPAC, ante la imposibilidad de realizar el desfile en las calles josefinas este 26 de noviembre, se le propuso a los boyeros cambiar la fecha, pero ellos se negaron.

“Si hubiera sido una actividad de otra naturaleza y no deportiva, hubiéramos podido convivir, pero la logística del Desfile de Boyeros es compleja, principalmente por el resguardo animal que se requiere. Es una logística muy grande, sobre todo por el acordonamiento de vías. Entonces, pusimos sobre la mesa la posibilidad de hacer la actividad el domingo siguiente, para hacerlo como correspondía, pero ellos querían honrar el último fin de semana del mes de noviembre”, añade Molina.

El Desfile de Boyeros regresó en el 2022 a la capital luego de dos años de ausencia por la pandemia. (Lilly Arce)

A pesar de no poder celebrar como años anteriores, Montero, quien será parte de los 250 boyeros que estarán en el recorrido, agregó que se conforman con que este año se haga dentro del Parque Metropolitano La Sabana, siempre y cuando en el 2024 “se retome todo y tengamos la posibilidad de circular por las calles que hemos acostumbrado en San José y que con años ha acogido el desfile”.

“A partir de ahora, si tenemos otra oportunidad, sí tenemos que gestionar el permiso nosotros para asegurarnos de la actividad”, dijo Montero.

Pese a que la actividad se va a realizar en el Parque Metropolitano La Sabana con el aval de la Asociación de Boyeros Costarricenses, algunos boyeros y costumbristas mostraron su inconformidad con la decisión.

El boyero Rogelio Barrantes afirma que la molestia se da porque “a pesar de que la tradición del boyeo está declarada de interés público, las autoridades municipales y culturales prefirieron darle la fecha a unos particulares”.

Por su parte, la periodista costumbrista Angela Ulibarri externó que “la municipalidad sabe muy bien que esa fecha es de los boyeros”.

“Don Johnny Araya (alcalde josefino) tiene la responsabilidad de arreglar esta situación y que la tradición no sea cercenada. Doña Nayuribe Guadamuz, ministra de Cultura, debe dar la cara y dar las explicaciones del caso y por supuesto ver qué hace para que esto no se repita”, indicó la comunicadora en su cuenta de Facebook.

Este acto se realiza para recordar que el 25 de noviembre de 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó la “tradición del Boyeo y la Carreta en Costa Rica”, como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

El país recibió este reconocimiento por considerarse que “esta práctica tradicional no solo constituye un símbolo y referente de la identidad cultural del costarricense, sino que su singularidad y su significado le merecen reconocimiento a escala mundial”.

Con el Desfile de Boyeros se busca honrar, recordar los orígenes de esta tradición y mostrar el orgullo de estos costarricenses por su oficio.

Las actividades por la Entrada de los Santos y Desfile de Boyeros a San José arrancarán este sábado 26 de noviembre, a las 2 p.m., en el Parque La Sabana, con el tradicional sesteo o descanso para los animales y boyeros que vienen de distintos lugares del país.