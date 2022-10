David Sobolov, el actor de ‘League of Legends’ y ‘Fortnite’ que vive el sueño de todo geek

Desde su oficio como actor, el actor David Sobolov es un fan que cumple sus sueños de fan. Conocido por dar voz al personaje Volibear en el legendario videojuego League of Legends, el intérprete canadiense asegura estar consciente de que su trabajo lo lleva a los sitios en los que cualquier fan de la cultura pop quisiera pertenecer.

Sobolov, de 57 años, no es solo ubicado por League of Legends: el actor encarna a Gorilla Grodd en la serie The Flash, también da voz a Bumblebee en Transformers; es The Centurion en Alita: Battle Angel y también da su voz a Drax en la serie animada de Guardianes de la Galaxia.

En videojuegos también es referenciado por dar vida a Black Knight Garridan en Fortnite; a Black Bishop en Vader Immortal: A Star Wars VR Experience; y a Azmodan en el título de culto Diablo III.

David Sobolov le da voz a Drax en la serie animada 'Guardianes de la Galaxia', de Marvel. Foto: Captura de pantalla

Sobre sus aventuras e influencias, Sobolov compartió con Viva antes de su llegada para la convención Connecturday, que será el 15 y 16 de octubre en el Centro de Convenciones de Heredia.

—¿Qué expectativas tiene para Connecturday en Costa Rica?

—Me alegró mucho saber que los organizadores de Connecturday querían que fuera su invitado. Estoy agradecido y emocionado de tener la oportunidad de visitar Costa Rica por primera vez. Voy tranquilo y muy seguro de que todos tendremos un gran fin de semana.

—Ha habido pocos fenómenos como League of Legends. ¿Por qué cree que el juego terminó siendo algo colosal?

—En el negocio del entretenimiento hay un viejo dicho que dice que si nosotros nos divertimos, la gente en casa también se divertirá. League of Legends se creó con mucho cuidado y creo que nuestro arduo trabajo se refleja en la calidad del juego. Me lo pasé muy bien interpretando el papel de Volibear y espero que a todos los jugadores les guste la nueva dirección que los productores tomaron para el personaje.

Volibear es un personaje de culto en el ambiente gamer de 'League of Legends'. Foto: LOL

—¿Cómo compararía ese fenómeno con Fortnite? Que también es algo enorme…

—Fortnite tiene un núcleo cómico divertido... Mucho más “relajado” que la épica de League of Legends, que tiene un sentimiento realista, cinematográfico y dramático.

—De todos tus trabajos, ¿cuál ha sido tu favorito?

—Cuando me hacen esa pregunta, suelo responder que “quiero a todos mis hijos por igual”. Pero algunos de mis favoritos han sido mis papeles en Beast Wars, Transformers Prime y en la película Bumblebee. También amé ser Spookie Jar en la serie Sabrina Animated hace años, Azmodan en Diablo III, Volibear en League of Legends, The Arbiter en Halo Wars, Tatsurion en la serie de televisión Kaijudo, Drax en la serie animada Guardianes de la Galaxia y, por supuesto... Gorilla Grodd en la serie de televisión The Flash. Cada una tiene lo suyo.

David Sobolov da voz a Black Knight en Fortnite. Foto: Epic Games

—Usted ha realizado trabajos para cine, televisión y videojuegos. ¿Qué tan diferente es ser actor dependiendo del formato?

—Mis papeles de voz en largometrajes suelen ser mis interpretaciones más intensas, esto debido al tamaño de exposición que tengo en la pantalla. Si uno de los personajes de mi película está en una pelea, tiene que ser tan emocionante de escuchar como de ver en una pantalla de tamaño IMAX.

”Cuando trabajé en la película de Bumblebee, pasamos una sesión entera trabajando en la única frase de Blitzwing: “¿pensaste que podías esconderte?”. Lo hicimos para asegurarnos de que lo hicimos bien y porque gritar así es increíblemente agotador.

”El trabajo de la serie de televisión es más como un drama-comedia de radio o un podcast con guión, donde entra en juego un conjunto de actores; todos tenemos que sonar como si estuviéramos interactuando juntos en el mismo espacio.

”Las partes de voz en los videojuegos casi siempre se interpretan solas... Pero tenemos que asegurarnos de que cuando se unan todas tengan sentido en el contexto. Eso no es algo fácil de lograr sin tener a los otros actores allí para trabajar.

”Pero en todos los medios... mi trabajo más importante es ‘vivir con sinceridad en circunstancias imaginarias dadas’, como nos enseñó mi maestro de actuación Sanford Meisner en el Neighborhood Playhouse de Nueva York, donde yo era estudiante en ese momento.

—¿Qué productos culturales influyen en su trabajo? ¿Cuáles son sus series, películas, videojuegos, libros favoritos?

—Me gustan especialmente los dramas televisivos episódicos, tales como Ozark y Breaking Bad; mientras que en comedia me gusta Broad City y The Office. Mi película favorita es Zentropa, una película poco conocida de Lars Von Trier (a Latinoamérica llegó con el nombre de Europa).

Mis influencias culturales anteceden mucho a la explosión de los videojuegos. Tengo buenos recuerdos de los primeros juegos como Centipede, Frogger, Space Invaders y uno extraño llamado Circus. ¿Alguien recordará eso? (risas). Últimamente he disfrutado mucho de Overwatch, Bioshock y The Last of Us. La mayoría de los libros que he leído son biografías… Disfruto leyendo sobre vidas bien vividas, esperando que la mía también lo sea.

Históricamente, el Connecturday se ha realizado en el Museo de los Niños. Ahora será en el Centro Nacional de Convenciones. Foto: Albert Marín.

¡Conozca a Sobolov!

La convención Connecturday reúne a los entusiastas de los videojuegos y la tecnología. Este 15 y 16 de octubre se celebrará la undécima edición del evento, a realizarse en el Centro de Convenciones.

Los tiquetes tienen un costo de ₡10.000 para un día y ₡14.000 para ambos días.

Las entradas están disponibles en la plataforma www.eticket.cr. Como dato adicional, niños menores de 6 años y adultos mayores de 65 años entran gratis.