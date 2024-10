Aprobada moción para eliminar estacionamientos alrededor del parque Francia

El Concejo Municipal de San José aprobó, la noche de este martes, una moción para convertir las áreas de estacionamiento con parquímetro en las calles adyacentes al parque Francia, en barrio Escalante, en una zona peatonal y una ciclovía. La iniciativa, respaldada por 11 votos durante la sesión ordinaria número 25, fue promovida por el regidor Brandon Guadamuz, del Partido Frente Amplio (FA).

Según el texto oficial de la moción, titulada “Estrategia de urbanismo táctico para la pacificación de la zona aledaña al parque Francia en el distrito Carmen”, todos estos espacios de parqueo sobre la vía pública de la avenida 5, entre las calles 25 y 31, y en la calle 29, entre avenidas 3 y 7, además de las cuatro aceras frente al parque Francia, serán eliminados. En su lugar, se instalarán bolardos para impedir el aparcamiento de vehículos.

Asimismo, se propone modificar la ruta actual de la ciclovía de San José. En lugar de transitar por la avenida 7, ahora rodeará el parque Francia por la avenida 5, con macetas de concreto de un metro y medio de altura a un costado, diseñadas para evitar que las personas se sienten sobre ellas.

La moción propone modificar la ruta actual de la ciclovía de San José, la cual transitaría por avenida 5, en vez de la avenida 7. (Foto: tomada del documento de la moción)

“(Los vecinos de la localidad) nos han comentado en varias ocasiones que no pueden dormir debido al ruido excesivo que hay por las noches. Hasta las 3 de la mañana hay carros parqueados afuera de sus casas, con los parlantes a todo volumen. Estuvimos conversando y la comunidad ha identificado que el ruido no proviene tanto de la gente que llega y se sienta en el parque, sino de los carros que llegan y se parquean y ponen la música a todo volumen", explicó Guadamuz durante la sesión.

El regidor añadió que la moción contempla ejecutar las obras con los presupuestos del ejercicio económico 2024. Las obras se efectuarían en dos fases: la primera, que se llevaría a cabo este mismo año, incluirá la colocación de bolardos y la pintura para redirigir la ciclovía, mientras que la segunda etapa abarcará la instalación de macetas, para lo cual se necesitaría un presupuesto extraordinario y no se mencionó una fecha aproximada.

La moción también propone la instalación eventual de macetas de concreto, las cuales tendrían una altura de metro y medio, para evitar que las personas se sienten sobre ellas. (Foto: tomada del documento de la moción)

Además, se propuso trasladar los espacios de estacionamiento inhabilitados al lugar donde actualmente se encuentra la ciclovía para mantener su disponibilidad.

Alcalde advierte sobre necesidad de estudio técnico

El alcalde de San José, Diego Miranda, advirtió a los regidores de que se requiere un estudio previo de ingeniería y tránsito para evaluar la viabilidad del proyecto.

“Son decisiones que no se deben tomar a la ligera, y yo quiero hacerles la aclaración a todos los compañeros para que después no vayan a decir que nosotros no estamos cumpliendo los acuerdos cuando mucho del cumplimiento de esos acuerdos necesita de un estudio técnico”, aseveró Miranda.

Guadamuz respondió que el objetivo no es cerrar la calle, sino únicamente eliminar los espacios de parqueo, lo cual, aseguró, no afectará el tránsito en la zona.