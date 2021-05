Cada género de escritura implica exigencias formales distintas. En el caso del periodismo, significa apegarse a la realidad de los hechos. Sin embargo, históricamente hemos tenido a periodistas-escritores, metódicos orfebres del lenguaje que no se apartaron de su responsabilidad profesional (o no del todo). En inglés, a tal estilo lo llamaron New Journalism (Gay Talese, Tom Wolfe, Truman Capote, etc.), aunque no quede claro qué es lo nuevo y qué, lo viejo.