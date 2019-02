Sinopsis: Una compañía de baile profesional está a punto de estrenar su espectáculo. Tienen un ensayo general una hora antes del ingreso del público. Los bailarines no son muy puntuales y el director está muy enojado. Aparece un vendedor de flores (mimo) que se enamora de una de las bailarinas. El amor flota en el aire, pero no es correspondido, mientras los bailarines ensayan sus bailes. A través del “ensayo”, como si husmeáramos por entre los telones, haremos un recorrido por los principales bailes y ritmos latinoamericanos (salsa, merengue, cha cha cha, mambo, calipso, swing, tango, tambito, bachatango, bolero, danzón, etc). La historia se cuenta en el lenguaje universal del mimo y el baile.