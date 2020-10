Desde 1901 se han otorgado 112 premios Nobel de Literatura, pero se han laureado a 116 escritores. Si los datos no calzan, obedece a que el premio no fue otorgado durante los años 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 y 1943, por ser periodo de guerras mundiales o porque las obras nominadas no cumplían con la relevancia requerida.