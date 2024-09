Alfonso Chase recibe medalla Fray Luis de León por su trayectoria en la poesía

El destacado escritor costarricense Alfonso Chase fue reconocido este 5 de setiembre con la medalla Fray Luis de León por su trayectoria poética.

Esta distinción es financiada por el ayuntamiento de Salamanca y tiene como objetivo “reconocer la trayectoria poética de un poeta iberoamericano, cuya obra se estime merecedora de ser reconocida como valiosa”.

El acto de homenaje se realizó en el Centro Cultural de España en Costa Rica, en San José, y estuvo enmarcado en el cierre del segundo Encuentro de Poetas Iberoamericanos. Como parte de la actividad, también se hizo un reconocimiento a las décadas de trabajo literario de Julieta Dobles.

Chase se mostró agradecido con el reconocimiento, en el que tuvieron participación artistas como Arabella Salaverry y José María Zonta.

“Gracias a Dios y a mi visión del mundo cumplo 80 años el mes entrante. Eso es tal vez lo que más agradezco, el estar ustedes conmigo”, manifestó.

Durante sus palabras al público, el escritor reconoció la importancia de las múltiples generaciones de poetas de Costa Rica; así como la figura de José Figueres Ferrer y los cambios sociales que se erigieron tras la guerra civil de 1948.

“Yo soy producto, muy orgulloso, de la Junta Fundadora de la Segunda República, que le dio orden a este país y creó los mecanismos culturales de los que nos hemos beneficiado todos, el sistema universitario que conocemos. No creo que sea tiempo de que anden falseando la historia un montón de gente, contando historias sobre el 48 que no tienen razón de ser”, declaró el poeta.

Además, mencionó que él y otras personas entregaron una petitoria al nuevo ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives. Comentó que se perdieron 3 años con la gestión de Nayuribe Guadamuz, quien fue despedida hace unos meses y aseveró que el estado de la cultura en esta administración “ha estado fatal”.

“Somos un país que, no es ágrafo, pero no lee. Hacen ferias del libro con un montón de gente muerta de risa y los libros muy caros. No hay difusión cultural”, sentenció.

La medalla Fray Luis de León fue otorgada en el 2021 al portugués António Salvado, en el 2022 al argentino Leopoldo Castilla; y en el 2023 al peruano Carlos López de Gregory y el mexicano Eduardo Casar. En octubre de este año también la recibirá Hugo Rivella, de Argentina.