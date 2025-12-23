¿Cuánto cobró Claudia Schiffer por aparecer solo un minuto en una película clásica navideña? La cifra sorprende

La modelo alemana Claudia Schiffer compartió escena con Liam Neeson en una de las subtramas del filme.

El elenco de Love Actually (2003) reunió a numerosas figuras de Hollywood y esa condición provocó que algunos nombres pasaran casi desapercibidos para el público. Entre ellos figuró Claudia Schiffer, ícono de la moda en las décadas de 1980 y 1990.

Aunque su participación resultó mínima, su contratación tuvo un precio elevado. El libro How Much?!: The $1000 Omelette … and 1100 Other Astonishing Money Moments, del autor Andrew Holmes, indicó que la modelo recibió $350.000 por una escena de menos de un minuto.

El monto adquirió mayor relevancia con el paso del tiempo. El diario Daily Mail calculó que ese pago equivaldría en 2025 a unos $616.000, según el poder adquisitivo actual. Esa cifra representó cerca de $56.000 por segundo frente a la cámara.

La escena mostró a Daniel, personaje interpretado por Liam Neeson, durante su primer encuentro con Carol, papel de Schiffer, en la escuela de Sam, su hijastro. En ese momento, el personaje intentó iniciar un acercamiento con ella.

El detalle llamó la atención por el desarrollo del guion. A lo largo de la película, Daniel expresó admiración por Claudia Schiffer como figura pública, sin saber que Carol era interpretada por la misma modelo. El personaje incluso la mencionó como la única mujer capaz de motivarlo a vivir un nuevo romance tras la muerte de su esposa.

Love Actually contó además con figuras como Rodrigo Santoro, Hugh Grant, Colin Firth, Laura Linney, Keira Knightley, Alan Rickman y Bill Nighy, entre otros.

En años recientes, Schiffer explicó que su vida personal marcó un giro en sus prioridades. Tras su matrimonio con Matthew Vaughn, decidió concentrarse en su familia. La modelo es madre de Caspar, de 22 años, Clementine, de 21, y Cosima, de 15.

La alemana señaló en una entrevista con la revista Hello!, que durante su juventud priorizó el trabajo y la competencia profesional. Esa visión cambió con la maternidad. Según relató, el bienestar de sus hijos y la vida familiar pasaron a ocupar el primer lugar.

La escena de Schiffer junto a Liam Neeson y el video promocional de Love Actually siguen circulando cada fin de año. La película se consolidó como un clásico navideño moderno, pese a que algunas de sus historias solo duraron segundos en pantalla.

