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Cuando dos historias se encuentran: Gandhi y El Parque, se viene un concierto para la memoria del rock costarricense

El 7 de junio, por primera vez, dos de las bandas más importantes de la música tica se unirán en un espectáculo inédito

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Por Jessica Rojas Ch.
Inti Picado, Luis Arenas y Fico Dörries son El Parque. En El Chopo Tico harán un repaso por sus grandes éxitos y compartirán escena con sus colegas de Gandhi. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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