Cristian Castro tiene nueva novia: La historia de amor del cantante con una fan que conoció en México

Cristian Castro volvió a apostar por el amor. Este fin de semana, el cantante presentó públicamente a su nueva pareja, Vanessa Ríos, durante un concierto en León, Guanajuato, donde la invitó a subir al escenario y compartir con él un momento ante el público.
El concierto del cantante en La Velaria, no solo resultó un éxito, sino que fue el show que eligió para dar a conocer que se ha vuelto a enamorar, esta vez, de una fanática, como reportó el programa Ventaneando en su emisión de este martes 2 de junio.
De acuerdo con el vespertino, Cristian habría conocido a su novia a inicios del mes pasado, cuando el 9 de mayo se presentó en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes.
Ríos habría viajado desde Puerto Vallarta para ver al cantante en vivo y, luego de tener la oportunidad de conocerse, “el Gallito feliz” habría sido quien dio el primer paso, pidiéndole su número de teléfono para seguir en contacto.
A casi un mes de los hechos, el cantante de Azul la subió al escenario, en donde cantaron algunos fragmentos juntos; también fueron captados en el camerino de Castro, mostrando el mutuo afecto que existe.
Su relación tiene lugar luego de que, el 27 de abril, se diera a conocer por Victoria Kühne que se encontraba en una relación con Castro, refiriéndose a él como su “novio”. Semanas después, anunciaron que su noviazgo se había roto.
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