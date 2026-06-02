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Cristian Castro tiene nueva novia: La historia de amor del cantante con una fan que conoció en México

Lo suyo parece ir en serio: ella ya compartió escenario con el cantante frente a miles de personas

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Por El Universal / México / GDA

Cristian Castro volvió a apostar por el amor. Este fin de semana, el cantante presentó públicamente a su nueva pareja, Vanessa Ríos, durante un concierto en León, Guanajuato, donde la invitó a subir al escenario y compartir con él un momento ante el público.








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Cristian Castro
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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