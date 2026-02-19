Crisis económica, depresión y el abandono de su esposa: el doloroso momento que vive este famoso actor mexicano

Rafael Inclán ha consolidado una carrera como actor de cine y televisión en México. Su labor ha destacado en la comedia latinoamericana.

Un famoso actor mexicano, destacado en el cine y la televisión, atraviesa una situación económica muy preocupante después de separarse de su esposa.

Medios internacionales como Infobae, Sensacine y El Heraldo reportaron que el reconocido artista Rafael Inclán, un referente de la comedia en México, se encuentra en bancarrota tras la ruptura de su matrimonio.

De acuerdo con las publicaciones, Inclán padece una fuerte depresión debido al abandono de su esposa, Paola Lavat; además, enfrenta problemas monetarios por la baja de trabajo que ha tenido desde la pandemia por la covid-19.

La crisis económica fue, según los medios mencionados, una de las causas del término de su relación.

Sumado a todo esto, en enero Inclán sufrió una caída que le provocó un golpe en la cadera; el impacto afectó una prótesis que tiene en esa parte del cuerpo.

Hasta el momento, lo que se sabe es que el artista recibe ayuda económica de una organización, pero su situación no es alentadora.