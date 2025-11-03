Viva

Creyó que era un abrazo de despedida: el momento que cambió la vida de una madre y su bebé prematuro

Un abrazo con sabor a despedida se convirtió en el inicio de una inesperada historia de lucha en cuidados intensivos neonatales

Por O Globo / Brasil / GDA
Sydney creyó que sostenía a su hijo por última vez, pero Cooper desafió todas las estadísticas y sigue avanzando a sus 15 meses.
Sydney creyó que sostenía a su hijo por última vez, pero Cooper desafió todas las estadísticas y sigue avanzando a sus 15 meses. (Sydney Files/Captura de TikTok)







