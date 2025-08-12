Viva

¡Creatividad femenina! Cinco marcas con alma de mujer que hoy conquistan Costa Rica

Andrea, Vanessa, Desireé, Sofía, Juliana y Keren han convertido su talento en negocios que celebran el ingenio y tienen gran éxito en redes sociales. Estas son sus historias

EscucharEscuchar
Por Valezka Medina Barrios
Emprendedoras Costa Rica
En redes sociales, los emprendimientos de Desireé, Juliana, Keren, Sofía, Andrea y Vanessa tienen miles de seguidores. (Instagram /Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Emprendedoras Costa RicaEl CantoRecoletaJardín de FloraDiseñísticaManipura
Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.