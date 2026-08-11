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Creadoras afrodescendientes critican supuesta falta de representación en lanzamiento de Fenty Beauty en Costa Rica

La marca de maquillaje, creada por la cantante Rihanna, ha sido conocida por impulsar la inclusión; sin embargo, en su lanzamiento oficial en el país, no se habrían incluido mujeres negras

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Por Fiorella Montoya

Creadoras de contenido costarricenses expresaron su inconformidad y falta de representación afro en el lanzamiento de una marca de maquillaje en las instalaciones de la tienda Faces Beauty, en Escazú, este fin de semana.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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