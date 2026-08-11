Creadoras afrodescendientes critican supuesta falta de representación en lanzamiento de Fenty Beauty en Costa Rica

Creadoras de contenido costarricenses expresaron su inconformidad y falta de representación afro en el lanzamiento de una marca de maquillaje en las instalaciones de la tienda Faces Beauty, en Escazú, este fin de semana.

La molestia llegó luego de que se dieran a conocer las primeras imágenes del lanzamiento de la marca Fenty Beauty by Rihanna. Esta marca es reconocida desde su lanzamiento por llevar el estandarte de “belleza para todos”, ya que desarrolló una gama inicial de 40 tonos de base de maquillaje, elevando los estándares de inclusión en el mundo.

Además, esta marca transformó por completo la relación de las mujeres negras con la industria cosmética, pasando de ser un sector que históricamente las ignoraba a situarlas en el centro del mercado global ofreciendo gran cantidad de tonos.

Es por ello que las influencers afrodescendientes alzaron la voz ante la aparente falta de inclusión en el lanzamiento, ya que los videos e imágenes no muestran a ninguna creadora de contenido negra.

Karla Scott, de Mi vida afro, fue de las primeras influencers en pronunciarse: “¿Fenty Beauty hizo un lanzamiento de marca en Costa Rica y no invitaron a ninguna creadora de contenido afrodescendiente? No lo puedo creer. Yo trabajo en mercadeo y me es imposible pensar que las personas encargadas de este lanzamiento no pensaran en invitar creadores de contenido afrodescendientes”.

“Es una marca que ha alegado y ha mostrado que el tema de inclusión de diferentes tonos de piel oscura le interesa demasiado. No lo puedo creer. Si invitaron solo a una, no es suficiente. No es suficiente. Es una marca que está buscando demostrar que tiene producto para los diferentes tonos de piel oscura. Y no me vengan con que no hay creadoras de contenido afrodescendiente, porque ahora hay un montón”, agregó.

Otra de las creadoras que alzó la voz fue Ashlly Suárez, quien explicó la historia de la marca de maquillaje y también expresó su inconformidad: “Es un tema de inclusión y, como creadora de contenido negra, yo no puedo quedarme callada... Hay 20 chicas blancas que son las mismas de siempre y esto pasó en el mes de la persona negra y la cultura afrocostarricense”.

La atleta costarricense Kay Myrie también se unió al llamado, entre otras creadoras de contenido.

Este medio intentó conocer la posición de Faces Beauty y, por medio de WhastApp, la tienda comunicó que se encontraban trabajando en el tema y que posteriormente darían a conocer su posición oficial. Al momento del cierre de este artículo, no se recibió información adicional.