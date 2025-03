Creador de contenido se sorprende al no poder pagar con colones en Guanacaste: ‘Me sentí extranjero’

El creador de contenido Danny Loo, conocido en redes sociales como @medicendanny1, afirmó haberse sentido “extranjero en su propia tierra”, pues un negocio no le permitió pagar en colones.

En un video publicado en el TikTok de la cuenta Viajando Costa Rica, dedicada al turismo, el joven relató que la situación tuvo lugar en Santa Teresa, Guanacaste. Luego de comer en un establecimiento, fue atendido por una mesera de nacionalidad argentina, quien le informó que los datáfonos estaban configurados únicamente para aceptar dólares.

“¿No puedo pagar en colones en mi país?”, preguntó el tico, lo que dejó a la mesera argentina sorprendida. Después de unos minutos, le indicó que podía pagar en colones en un solo datáfono, que estaba ubicado en una caja alejada.

Según relató en el TikTok, Danny visitó Santa Teresa para explorar el fenómeno de la gentrificación en la zona. Durante su recorrido, observó que el 25% de las personas eran costarricenses, mientras que el resto eran extranjeros.

La gentrificación es un fenómeno que ocurre cuando se construyen hospedajes o viviendas de lujo en áreas que anteriormente eran habitadas por personas con un estilo de vida más sencillo, quienes se ven obligadas a mudarse a otros lugares. En Costa Rica, esta situación se está presentando con mayor frecuencia en las zonas costeras.

“Me sentí como un extranjero en mi propia tierra, por primera vez. He venido viajando las últimas semanas en Puerto Viejo de Limón y en Pavones en la zona sur, y no me pasó hasta este momento que no pudiera pagar en colones”, manifestó el creador de contenido.

