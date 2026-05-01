Creador de contenido grabó supuesto asalto en pleno San José: vea lo que pasó

Supuesto asalto en San José quedó registrado en video mientras el creador de contenido Tirri grababa su sección de quejas.

El creador de contenido costarricense conocido en redes sociales como Tirri grabó un momento de tensión en pleno San José, ya que un hombre quedó grabado mientras supuestamente asaltaba a otra persona.

Tirri tiene una sección dentro de su contenido que imita el recordado Quéjese aquí del programa Informe 11, ahora conocido como Las Historias. El joven se sitúa en la capital con el rótulo amarillo, micrófono y la cámara grabando a los ciudadanos que desean contar sus inquietudes.

En el más reciente de estos episodios se muestra a Tirri junto a una mujer que va a decir sus quejas, pero la reacción de quienes tenían enfrente interrumpió el momento, ya que detrás de ellos ocurrió el supuesto asalto.

En el clip se observa cómo un hombre llega por la espalda del otro, le arrebata algo de su cuello y sale corriendo. Tirri en el momento dijo: “¡Ay, juepuña! Le robaron la cadena al señor, ¿vio?”.

Todos quedaron muy confundidos e incluso el cartel se cayó.