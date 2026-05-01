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Creador de contenido grabó supuesto asalto en pleno San José: vea lo que pasó

El joven grababa una de sus secciones cuando lo que pasó sorprendió a los transeúntes

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Por Fiorella Montoya
Supuesto asalto en San José quedó registrado en video mientras el creador de contenido Tirri grababa su sección de quejas.
Supuesto asalto en San José quedó registrado en video mientras el creador de contenido Tirri grababa su sección de quejas. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Tirri
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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