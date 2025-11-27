Creador de contenido costarricense documenta su primer examen de próstata, vea cómo le fue

Rodrigo Villalobos, creador de contenido y comediante, compartió su experiencia en redes sociales.

El creador de contenido y comediante costarricense, Rodrigo Villalobos, documentó en video su primer examen de próstata y lo compartió con el objetivo de educar y empoderar a los hombres para que se realicen un análisis que puede salvar vidas.

El procedimiento fue realizado por su médico de confianza, quien también se unió al humor característico de Villalobos, aunque aprovechó la ocasión para brindar información educativa.

El examen comenzó con un ultrasonido abdominal. “Doctor, ¿Qué sexo es?”, le preguntó el comediante entre risas al observar la pantalla.

Tras confirmar que la próstata se veía en buen estado, el médico procedió a examinar los testículos, donde todo resultó bien.

Luego llegó el momento que más nervios generaba: el examen de próstata.

Después de aplicar el gel, el médico procedió al tacto. “Es importante que respire profundo y esté tranquilo. Literalmente, el tacto rectal dura cinco segundos, pero son cinco segundos que le pueden salvar la vida”, explicó el especialista.

“¿Y si hay algo que quiere salir?”, preguntó Rodrigo. El médico, entre risas, respondió: “Que salga lo que tenga que salir”.

Villalobos compartió el video en sus redes sociales y explicó que antes del examen el médico le realizó una entrevista para conocer sus antecedentes de salud y posibles síntomas.

Asimismo, destacó que su médico “es demasiado tuanis y apuntado al vacilón, pero también a educar al paciente y empoderarlo en su salud”.