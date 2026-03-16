Viva

Costarricense cocinó para sus vecinos en Alemania y se llevó fuerte decepción: ‘Cosas tristes de estar acá’

El testimonio de la tica fue ampliamente comentado en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
La costarricense preparó arroz con leche, un postre muy tradicional en Costa Rica, para sus vecinos en Alemania. (Cristina Campos Diaz)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Costarricense en el extranjeroCostarricense en Alemania
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.