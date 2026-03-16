Costarricense cocinó para sus vecinos en Alemania y se llevó fuerte decepción: ‘Cosas tristes de estar acá’

La costarricense preparó arroz con leche, un postre muy tradicional en Costa Rica, para sus vecinos en Alemania.

Una costarricense sacó todo su espíritu de cordialidad y afecto comunal, al cocinar arroz con leche para compartir con sus vecinos en Alemania. Sin embargo, ese gesto que tenía intención de endulzar la vida, terminó con una amarga respuesta para la tica.

La joven relató en un video de TikTok, que ya suma casi 30.000 reproducciones, que preparó una gran cantidad de ese postre, el cual mostró en cámara y fue junto a su hijo a repartirlo en su edificio.

No obstante, su acción no fue correspondida, pues a pesar de ir puerta por puerta, nadie ni siquiera le abrió.

“Esas son las cosas de aquí en Alemania que me ponen bastante triste y que me ahuevan de estar acá”, dijo visiblemente afectada.

Por otra parte, aclaró que no sabe si todos sus vecinos se negaron a abrirle, pero sí está 100% segura de que al menos dos de ellos lo hicieron, debido a que más adelante los vio salir.

“La verdad que es sumamente ahuevado. Aquí las personas están muy acostumbradas y encerradas en su propia vida. Es bonito tener esa relación con sus vecinos. Fue algo que en el momento me hizo sentir muy mal, me dio tristeza y hace sentir más sola”, comentó.

“Pero nada, mañana llevaré el arroz con leche al trabajo y se lo voy a dar a mis compañeros de trabajo”, agregó.

El testimonio de la tica fue ampliamente comentado por cientos de usuarios en redes sociales. La gran mayoría empatizó con la mujer, le aplaudió su gesto y algunos compartieron anécdotas similares viviendo fuera de Costa Rica.