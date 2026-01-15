Viva

Costa Rica tendrá su propio ‘Camino de Santiago de Compostela’: así será el Camino a las Ermitas Victorianas

La ruta ofrece una experiencia completa de peregrinación, donde cada paso enlaza naturaleza, historia y espiritualidad en el cantón de Mora

Por Fátima Jiménez

A partir del 25 de enero, Costa Rica contará con su propio “Camino de Santiago de Compostela”. En el cantón de Mora, San José, se inaugurará Camino a las Ermitas Victorianas, una ruta de peregrinación compuesta por cinco etapas.








