Costa Rica estará en los ‘Beast Games 3’: un ingeniero y una cantante cristiana pelean cupo para ganar $5 millones

Mr. Beast creó los 'Beast Games' en 2024. En su tercera temporada, Costa Rica tendrá representación.

Costa Rica tendrá representación en la tercera temporada de los Beast Games, el reality show del famoso youtuber estadounidense Mr. Beast, el cual otorga al ganador la apoteósica suma de $5 millones.

En la competencia, no muy lejana al Juego del Calamar, se enfrentará un concursante de “cada país del mundo”, según se anuncia en las redes sociales del evento que se transmitirá por Prime Video.

Sin embargo, los cupos están todavía por definirse y dependen de la votación del público. En el caso nacional, una cantante cristiana y un ingeniero son los ticos nominados para ganarse esa plaza. Curiosamente, ninguno de los dos radica en Costa Rica.

La primera de las candidatas es Melania Pacheco, artista que actualmente vive en Estados Unidos y hace canciones de índole cristiana. “Significaría mucho representar a nuestro país, nuestra cultura”, escribió en su Instagram.

El otro candidato es Jürgen Arley, un ingeniero en Tecnologías de la Información, oriundo de Coronado y radicado en Alemania. “Yo estoy listo para ganar; yo voy a ganar”, expresó en un video publicado en su Facebook.

Usted puede votar para elegir entre Arley y Pacheco en el sitio web www.beastgames.votenow.tv. Las votaciones cierran este 1.° de mayo y para participar es necesario registrarse en la página.