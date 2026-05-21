Costa Rica elegirá a sus próximos representantes para el Mundial de Cosplay en Japón

En 2024 y 2025 Costa Rica tuvo presentaciones destacadas con el Team Wano y Team Sons of Sparda, respectivamente.

Este domingo 24 de mayo, el Teatro Eugene O’Neill será la sede de la Final Nacional del World Cosplay Summit Costa Rica 2026. El certamen es un encuentro donde los participantes compiten en parejas por medio de coreografías, confección de vestuarios y propuestas artísticas para elegir al equipo que representará al país en la final mundial en Nagoya, Japón.

Esta competencia fue declarada de interés cultural, destacando al cosplay como una disciplina artística contemporánea de valor educativo y social; un total de 10 parejas desean dejarse el boleto.

El cosplay es una expresión creativa donde las personas se caracterizan y actúan como sus personajes favoritos de anime, manga o videojuegos. Esta práctica combina la confección artesanal de vestuarios, maquillaje profesional, actuación y narrativas visuales. La cita internacional en suelo asiático se efectuará del 28 de julio al 4 de agosto de 2026.

El jurado en Costa Rica evaluará la confección de los trajes, los cuales son elaborados en su totalidad por los concursantes. El proceso garantiza la originalidad, la técnica y la excelencia artística.

Cada pareja presentará un espectáculo en vivo de 2 minutos 30 segundos para mostrar su vestuario y su propuesta artística. El jurado calificará la confección, la originalidad y la excelencia en entrevistas privadas, lo que garantiza el más alto estándar técnico y creativo.

Los ganadores recibirán vuelos, alojamiento, traslados y la designación oficial como Embajadores Culturales del Cosplay de Costa Rica.

El historial costarricense en dicha competencia internacional registra varios éxitos recientes. El Team Wano ganó el Special Prize FAMORÉ Award en 2024 con una presentación inspirada en One Piece, mientras que el Team Sons of Sparda obtuvo el Action Category – Samurai Energy Award en 2025. con la obra Devil May Cry 3.

Si usted desea ir al evento clasificatorio en Costa Rica, tome en cuenta que las puertas del teatro Eugene O’Neill abrirán a las 2 p. m. Las entradas están disponibles en el sitio electrónico www.omticket.com con un precio de ¢6.000 en preventa y ¢7.000 el día del evento.