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Costa Rica elegirá a sus próximos representantes para el Mundial de Cosplay en Japón

Este domingo, en la final del World Cosplay Summit 2026, participarán 10 parejas a las que se les evaluarán coreografías, confección de vestuarios y propuestas artísticas

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Por Fiorella Montoya
En 2024 y 2025 Costa Rica tuvo presentaciones destacadas con el Team Wano y Team Sons of Sparda, respectivamente.
En 2024 y 2025 Costa Rica tuvo presentaciones destacadas con el Team Wano y Team Sons of Sparda, respectivamente. (Cortesía /Cortesía)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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