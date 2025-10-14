‘Costa Rica Diseña’ llega a su tercera edición rompiendo estereotipos en la moda nacional

Una nueva edición del Costa Rica Diseña llega a la pasarela del Grupo Moreno este miércoles 15 de octubre, en un evento que promete diseño nacional bajo el nombre The Reinvention Xperience. La propuesta busca ser accesible para todos y, además, dejar un mensaje importante para quienes disfruten el desfile.

Esta propuesta contará con cinco diseñadores nacionales, dos marcas que se fusionan y un total de 30 modelos que mostrarán los trabajos que cada diseñador desea dar a conocer.

Uno de los aspectos más relevantes del evento, que comenzará a las 8 p. m., es adaptar esta pasarela de manera que los asistentes se sientan identificados con el estilo, el modelo y la vestimenta que se presenta.

“Nosotros no estamos vendiendo este modelo de aspecto nórdico extradelgado. Nosotros acudimos a nuestra herencia afrodescendiente y, por ese motivo, tenemos un line up donde hay un 40% de representación afrodescendiente, variedad de tallas con modelos curvy, modelos plus size y variedad de alturas”, explicó Ricardo Aguirre, CEO de CR Diseña.

De esta manera, Aguirre comentó que la plataforma busca dejar de lado el pensamiento de “a ellos se les ve bonito, pero a mí no”.

“Estos diseños son replicables a cualquier talla, por lo que si a alguien le gusta un diseño puede pedirlo y se ajusta”, añadió Aguirre.

Los diseñadores que participarán son Dabuten x Kimust, Morgan Swimwear, MalaMia, Ayax y Nana Roble. Además, las marcas NANKÚ-KIKKI serán las encargadas de dar a conocer sus prendas sin género, con estilo urbano, colecciones de trajes de baño para todas las tallas, chaquetas con diferentes detalles y acabados, piezas para lugares fríos y de playa. Además, se incluirá una colección específica de vestidos de novia “para mujeres más arriesgadas”.

Ricardo Aguirre, CEO de CR Diseña, también participa como modelo en el desfile. (Juan Caliva C)

En esta ocasión, el desfile tiene como inspiración la iconografía religiosa; es decir, un mismo conjunto de representaciones basadas en ese tema.

“No vamos a promover ninguna religión. Lo que estamos queriendo explicar, a través de este estilo, es el viaje del ser humano hacia su interior para volver a conectar con la espiritualidad. Buscamos que cada persona entienda que puede reinventarse tantas veces como sea necesario, sin importar la edad, el color, el credo ni la talla. El ser humano puede empezar cuantas veces quiera”, explicó Aguirre.

Esta actividad, que tiene un costo de ¢4.000, busca acercar a todas las personas a la moda, sin ningún tipo de estereotipo y, sobre todo, de forma accesible para cualquiera.

“Tratamos de acercar de nuevo a la gente a la moda, sabiendo que no tiene que ser elitista. Cualquier persona puede consumirla, porque también hay un estudio de cada marca para garantizar que sea pagable”, explicó el CEO.

No solo las marcas nacionales serán parte de esta edición, sino que también participarán figuras como Cristiana Nassar y Jhonny Murillo, así como personalidades de televisión e influencers como Johanna Villalobos y María Fernanda León. La presentadora del evento será Rose Davis, quien recientemente brilló como conductora de la Copa Oro. También habrá música nacional en escena.

En resumen, este desfile pretende ser una puerta de entrada para cada persona que desee renovar su armario y apoyar el talento nacional en varias de sus formas.