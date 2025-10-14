Viva

‘Costa Rica Diseña’ llega a su tercera edición rompiendo estereotipos en la moda nacional

El desfile ‘The Reinvention Xperience’ mostrará colecciones inclusivas, representación afrodescendiente, diversidad de tallas y un mensaje de reinvención espiritual

Por Fiorella Montoya
CR Diseña Mat-at
La actual Miss Universo Costa Rica, Mahyla Roth, participó de la edición del 2024. (Juan Caliva C)







Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

