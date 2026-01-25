Coro costarricense encantará con sus voces a Corea del Sur y China

(Rachel Aguilar – diseñadora gráfica e integrante de la agrupación Rumbo a Asia El Café Chorale de Costa Rica / Instituto Costarricense Pro Música Coral)

Café Chorale llevará la cultura costarricense a Asia donde participará en tres encuentros musicales.

El talento costarricense brillará en China y Corea del Sur gracias a la gira por Asia que realizará la agrupación Café Chorale entre febrero y marzo.

Los artistas ticos emprenderán el recorrido Rumbo a Asia, en el que serán parte de una intensa agenda artística y de intercambio cultural, informó el grupo en un comunicado de prensa.

“La gira consolida al Café Chorale como embajador cultural de Costa Rica, proyectando la identidad artística nacional en escenarios internacionales de alto nivel y fortaleciendo los vínculos culturales entre Costa Rica y Asia”, agregó la información para medios.

Café Chorale participará en el 10.º Jeju International Choir Festival, el Korea International Choir Competition (ambos en Corea del Sur), así como en el International Choral Works, en China.

La agrupación es dirigida por David Ramírez Alpízar; además, los cantantes estarán acompañados por el pianista Josué Ramírez Palmer.

El coro fue fundado en 1994. “Se ha destacado por su excelencia artística, innovación repertorial y proyección internacional, representando a Costa Rica en prestigiosos escenarios de Europa, Norteamérica y Asia. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples premios nacionales e internacionales, consolidándose como un referente del arte coral latinoamericano”, agregó el comunicado.