Viva

Coro costarricense encantará con sus voces a Corea del Sur y China

La agrupación tica Café Chorale realizará una gira por Asia durante febrero y marzo

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Café Chorale
Café Chorale llevará la cultura costarricense a Asia donde participará en tres encuentros musicales. (Rachel Aguilar – diseñadora gráfica e integrante de la agrupación Rumbo a Asia El Café Chorale de Costa Rica / Instituto Costarricense Pro Música Coral)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Café ChoraleMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.