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Conmovedor adiós a Leonardo Perucci en San José: el tributo de su familia y destacadas figuras del arte

La vela del actor se realizó la noche de este miércoles 11 de noviembre, un día después del fallecimiento del artista

11/11/2026, San José, Funeraria del Matisterio Nacional, vela del actor y presentador Leonardo Perucci.
11/11/2026, San José, Funeraria del Matisterio Nacional, vela del actor y presentador Leonardo Perucci. Jose Cordero
Jessica Rojas Ch.