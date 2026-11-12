Conmovedor adiós a Leonardo Perucci en San José: el tributo de su familia y destacadas figuras del arte

El artista Leonardo Perucci dejó una huella profunda en la cultura costarricense y así quedó demostrado durante la vela que se realizó la noche de este 11 de noviembre, en San José, donde varias figuras se hicieron presentes para rendir honores al intérprete chileno radicado en Costa Rica desde hace 47 años.

Perucci falleció este martes 10, a los 87 años, dejando un gran legado e impacto en muchos actores y actrices de nuestro país, así como en amigos, familiares y allegados que también se sumaron a la despedida en la funeraria del Magisterio.

El tributo inició a las 4 p. m. y, conforme avanzaron las horas, más y más personas llegaron a mostrar sus condolencias a Arabella Salaverry, esposa del artista, y a sus hijos.

La actriz Alejandra Portillo le mostró su cariño a la colega Arabella Salaverry, viuda de Leonardo Perucci. (José Cordero)

Colegas de Perucci como Mauricio Astorga, Alejandra Portillo, Thelma Darkins y Magdiel Ramírez arribaron al lugar para decir adiós. Otras figuras importantes como el músico Jaime Gamboa y Ricardo Bosnic, embajador de Chile en Costa Rica, también mostraron su admiración por el trabajo del intérprete.

“Sé el cariño que le tiene la gente, pero nunca me imaginé la cantidad de muestras y homenajes que le ofrecieron. Es el honor que él se merece por su trayectoria y todo lo que le dio a este país”, manifestó orgullosa Valeria Perucci, hija del artista.

Durante la vela se transmitieron varias imágenes de la trayectoria de Leonardo tanto en el teatro como en la televisión costarricenses. Además, sobre el féretro había arreglos florales, fotografías y dos banderas de su patria natal.

Este jueves 12 de noviembre se realizará una misa en su honor en la iglesia San Juan Bosco, en San José, a la 1:30 p. m.

Amigos y excompañeros de trabajo de Leonardo Perucci acompañaron a la familia en la despedida del actor. (José Cordero)

Sobre el féretro de Leonardo Perucci fue colocada una bandera de su natal Chile, así como arreglos florales y fotografías que recorrían su vida y su carrera artística. (José Cordero)

En el tributo a Leonardo Perucci también se mostraron algunos de los reconocimientos que recibió en Costa Rica por su trabajo como actor. (José Cordero)

Durante la vela de Leonardo Perucci se expusieron algunos de los galardones que recibió el artista, como estos premios que le entregó el Ministerio de Cultura y Juventud. (José Cordero)