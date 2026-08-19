¡Conmoción en TikTok! Famosa influencer fue asesinada a tiros mientras iba en su carro; tenía 28 años

La creadora de contenido pakistaní Shamsu Bibi falleció el 14 de agosto a los 28 años.

Los más de 1,3 millones de seguidores de la creadora de contenido Shamsu Bibi están consternados por la trágica muerte de la influencer pakistaní.

La joven fue asesinada a tiros mientras estaba en su carro, según informaron medios internacionales como la revista People.

De acuerdo con las noticias, el suceso también quedó grabado en cámaras y las imágenes se han viralizado en Internet.

Shamsu, conocida en línea con el alias de Ayesha Gilamana, murió el viernes 14 de agosto, a los 28 años.

Según los reportes, la mujer salió de su casa con sus hermanos y, mientras viajaban en su vehículo, dos hombres en una motocicleta abrieron fuego contra ella. La creadora de contenido recibió disparos en su cuello.

Tras el ataque, el carro se salió de control y chocó contra un camión.

El hecho sigue en investigación por parte de las autoridades. Por su parte, la cuenta en TikTok de la mujer dejó de ser pública después del ataque.