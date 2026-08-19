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¡Conmoción en TikTok! Famosa influencer fue asesinada a tiros mientras iba en su carro; tenía 28 años

La creadora de contenido pakistaní contaba con más de 1,3 millones de seguidores en TikTok

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Por Jessica Rojas Ch.
Shamsu Bibi
La creadora de contenido pakistaní Shamsu Bibi falleció el 14 de agosto a los 28 años. (Facebook)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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