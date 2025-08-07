Confirmado: ‘Lilo & Stitch’ live-action ya tiene fecha para su lanzamiento en Disney+

Disney+ confirma el estreno del remake de “Lilo & Stitch” para setiembre de 2025. Conozca los detalles del reparto y cómo verlo.

Disney anunció que el estreno en streaming del live-action de Lilo & Stitch será el miércoles 3 de setiembre de 2025. La cinta estará disponible en Disney+ en América Latina y otros territorios, luego de su paso exitoso por cines en mayo.

La producción, dirigida por Dean Fleischer Camp, reimagina el clásico animado de 2002. Presenta la historia de Lilo Pelekai, una niña hawaiana huérfana que vive con su hermana Nani. La trama inicia cuando Lilo adopta a Stitch, un experimento alienígena fugitivo identificado como “Experimento 626”, diseñado para causar destrucción.

Conforme avanza la historia, Stitch descubre el valor de la lealtad, el amor y el significado de la familia. La película resalta la cultura hawaiana, combinando momentos de ternura, aventura y humor.

El reparto incluye a Maia Kealoha como Lilo, en su debut cinematográfico, y a Sydney Elizebeth Agudong como Nani. También participan Tia Carrere, Billy Magnussen, Courtney B. Vance, Zach Galifianakis y Chris Sanders, quien nuevamente da voz a Stitch.

La música original del filme animado se mantiene, con canciones de Elvis Presley, nuevos arreglos producidos por Bruno Mars y coros infantiles hawaianos, los cuales ayudan a conservar el espíritu sentimental del clásico.

Con una duración de 1 hora y 48 minutos, el filme cuenta con clasificación PG, recomendada para todo público. Los efectos visuales de Stitch en CGI han recibido elogios por su realismo, aunque algunos seguidores han expresado reservas sobre ciertas modificaciones narrativas.

Para ver la película en Costa Rica, es necesario contar con una suscripción activa a Disney+. La plataforma ofrece dos planes disponibles:

Estándar : $13,49 mensuales

: $13,49 mensuales Premium: $17,99 mensuales

Ambas modalidades permiten acceso al catálogo completo, aunque varían en calidad de reproducción y número de dispositivos conectados. El estreno estará disponible exclusivamente en Disney+ desde el miércoles 3 de setiembre de 2025.

Este estreno marca el regreso de una historia con fuerte carga emocional y cultural. Tras superar los $1.000 millones en taquilla, se convirtió en la primera película de 2025 en alcanzar esa cifra, sumándose a la lista de remakes exitosos como Aladdin, La Sirenita y El Rey León.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.