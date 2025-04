Conductora de ‘Los 40’ reveló el motivo por el que no muestra a su pareja en redes sociales

Andrea Fernández, locutora de Los 40, compartió en su cuenta oficial de Instagram unas historias hablando sobre su vida amorosa, dirigiéndose a esas personas que según ella siempre le preguntan o comentan:“¿Andrea estás soltera?, ¡Andrea es una madre soltera!, ¡Andrea la dejaron botada en el altar!”.

En la imagen la locutora, Andrea Fernández, junto a su bebé Felipe. (Instagram)

Fernández explicó la razón por la que no comparte a su compañero sentimental en redes y es más sencilla de lo que muchos podrían pensar. Según ella, no tiene nada que ver con que no confíe en su pareja o porque no le tenga aprecio a su comunidad digital, sino porque simplemente no quiere hacerlo, pues considera que hay cosas que es mejor dejar en privado.

La locutora explica que, para ella, no todo debe publicarse, y por ese motivo prefiere mantener fuera del ojo público su relación. Sin embargo, aprovechó el espacio para referirse a algunos comentarios sobre el tema.

Andrea Fernandez

Andrea aclaró que sí mantiene una relación con el padre de su bebé, con quien forman “una linda familia de tres”. Eso sí, no viven juntos: él reside en el apartamento que obtuvo tras años de esfuerzo, y ella en la casa que estaba construyendo cuando comenzaron la relación. Además, fue enfática en que ambos son padres presentes y que incluso disfrutaron de los días libres de Semana Santa en la playa.