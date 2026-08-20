Con un viaje en tren muy particular, así rindieron tributo a Gerardo Ramírez de Los Hicsos

La agrupación Master Key le rindió un sentido homenaje a Gerardo Ramírez de Los Hicsos. Los cantantes interpretaron en su honor el éxito 'Si te vas'.

La carrera de Gerardo Ramírez, cantante y músico de Los Hicsos, sin duda ha sido una de las más grandes que ha tenido la escena costarricense. Es por eso que este jueves 20 de agosto, en la celebración del Día Nacional del Artista, recibió un homenaje muy particular.

A las 8 a. m., el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, fue por don Gerardo a su casa para invitarlo a hacer un viaje en tren desde Cartago a San José. En el camino hubo charlas, recuerdos y muchas risas; pero al llegar al destino final había una sorpresa que le sacó las lágrimas al cantante.

La agrupación Master Key lo esperó en la estación en San José y, cuando Ramírez bajó del tren, lo recibieron interpretando a su estilo el éxito Si te vas.

“Fue algo que no lo esperaba en realidad. Fue una experiencia muy linda y le agradezco mucho al ministro y su amabilidad por invitarme a esta oportunidad tan linda”, comentó Ramírez en entrevista con La Nación.

El cantante costarricense Gerardo Ramírez celebró el Día del Artista Nacional con un viaje particular en tren, donde departió con el público que le guarda mucho cariño. (Cortesía MCJ)

Ramírez contó que sintió una gran emoción al ver y escuchar a sus colegas de Master Key interpretar esa canción tan querida para él y que es parte de la historia musical de nuestro país. “Se me vinieron las lágrimas cuando los vi cantando. Me emocioné mucho y terminamos cantando juntos”, recordó.

Para Ramírez, este reconocimiento a su trayectoria tiene que ver con algo que identifica a los artistas de nuestro país: la constancia, el trabajo arduo y la pasión por el arte.

“Uno lo hace sin saber, pero con el paso del tiempo va dejando una huella importante”, manifestó el cantante, quien el 28 de agosto festejará su cumpleaños 80.

Gerardo Ramírez de Los Hicsos y Master Key festejaron juntos del Día del Artista Nacional. (Cortesía MCJ)

Al cierre, Ramírez les dejó un consejo muy importante a los artistas ticos: “Lo que hacemos es cultura. Sigan trabajando y luchando por esta virtud tan grande que Dios nos dio. Además, no se metan en vicios porque eso es fatal”, comentó.

Este jueves 20, a las 7 p. m., se realizará un concierto gratuito en el Anfiteatro Fidel Gamboa, ubicado en el Centro Nacional de la Cultura, en San José. El evento, para celebrar el Día Nacional del Artista, contará con la participación de Jecsinior Jara, Jorge Enrique Rodríguez, Erick León, Xiomara Ramírez y Gerardo de Los Hicsos. El espectáculo se transmitirá por Canal 13.