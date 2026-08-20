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Con un viaje en tren muy particular, así rindieron tributo a Gerardo Ramírez de Los Hicsos

Este jueves 20 de agosto, en el Día del Artista Nacional, el músico y cantante fue homenajeado desde Cartago a San José

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Por Jessica Rojas Ch.
Gerardo Ramírez Día del Artista Nacional
La agrupación Master Key le rindió un sentido homenaje a Gerardo Ramírez de Los Hicsos. Los cantantes interpretaron en su honor el éxito 'Si te vas'. (Cortesía MCJ)







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Gerardo RamírezDía del Artista Nacional
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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