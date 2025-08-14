‘Con la libertad de expresión no se juega’: Teletica responde a mención del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre retiro de pauta estatal de ‘El Chinamo’

Televisora de Costa Rica compartió, este miércoles, un comunicado en sus redes sociales en respuesta a la mención que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el retiro de pauta estatal del Banco Popular y Kölbi del programa El Chinamo.

Dicha dependencia incluyó una alusión sobre el tema en el capítulo sobre “censura por parte de gobiernos” en su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica.

El reporte precisa que la cancelación de la pauta se produjo luego de la publicación, en diciembre del 2024, de contenidos satíricos del segmento El Chinaoke sobre supuestas problemáticas pendientes de solucionar por parte del gobierno.

Al respecto, Teletica compartió en su comunicado un video donde el abogado Rodolfo Brenes, experto en libertad de expresión, se refiere a una serie de acontecimientos relacionados con este tema. “Es un hecho demostrado: con la libertad de expresión no se juega”, asevera.

Brenes indica que el Banco Popular y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) retiraron su publicidad del programa ”El Chinamo”, en virtud de las críticas al gobierno con la pretensión de intimidar a Teletica. “Eso es castigar a un medio por su contenido”, señaló.

Recordó que esa conducta fue declarada inconstitucional por la Sala IV que condenó a ambas instituciones por tomar represalias contra la televisora por el contenido crítico contra el gobierno.

Finalmente, el jurista se refirió a la alusión del Departamento de Estado sobre el tema. “Esto indudablemente afecta la imagen internacional de nuestro país”, concluyó.

El Departamento de Estado expresó que la decisión de retirar la pauta a la televisora costarricense “suscitó preocupación entre algunas organizaciones, que la consideraron un posible intento de utilizar fondos estatales para influir en el contenido editorial”.

Sobre los Chinaokes

En diciembre del año 2024, las instituciones sustentaron su decisión asegurando que el contenido de los Chinaokes entraba en conflicto con los valores que buscan asociar a sus marcas.

Por otra parte, muchos comentaron que esto era solo una muestra de autoritarismo del gobierno al no querer aceptar las críticas expuestas en estos videos.

Al respecto, la Sala IV fue muy clara: se trató de un ejercicio indebido de censura indirecta mediante el retiro a discreción de la pauta.

