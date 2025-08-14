Viva

‘Con la libertad de expresión no se juega’: Teletica responde a mención del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre retiro de pauta estatal de ‘El Chinamo’

En video publicado por televisora, especialista en libertad de expresión señala que cancelación de pauta es un castigo a un medio por su contenido

Por Valezka Medina Barrios y Juan Pablo Sanabria

Televisora de Costa Rica compartió, este miércoles, un comunicado en sus redes sociales en respuesta a la mención que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el retiro de pauta estatal del Banco Popular y Kölbi del programa El Chinamo.








TeleticaTelevisora de Costa RicaCanal 7Chinaokes
