Compró una casa histórica y halló en el sótano un tesoro ligado a Coca-Cola

Un empresario halló en el sótano de una casa histórica un barril que expertos asocian con el prototipo original de Coca-Cola.

Una vivienda de 135 años de antigüedad en Atlanta ocultaba un hallazgo de alto valor histórico. El nuevo propietario encontró en el sótano un barril que expertos vinculan con los primeros años de Coca-Cola y con el prototipo original de la bebida.

El empresario estadounidense Jeff Notrica adquirió el inmueble por $1.000.000. La propiedad perteneció a Asa Griggs Candler, uno de los principales impulsores de la marca a finales del siglo XIX.

Durante una revisión del sótano, Notrica localizó un barril antiguo de Coca-Cola. Especialistas indicaron que el contenedor data de inicios de 1900 y que pudo servir para almacenar la fórmula original de la bebida.

El comprador explicó que su objetivo consistió en preservar edificios históricos de Atlanta. El plan incluyó la transformación del inmueble en un espacio comercial que mantenga su legado arquitectónico y cultural.

Para el proyecto, Notrica contrató a la restauradora Alison Gordon. El trabajo se desarrolla junto con el Atlanta Preservation Center, entidad encargada de la recuperación y adecuación del edificio.

Aunque las obras siguen en marcha, la propiedad ya ingresó al mercado por $3.000.000. El corredor inmobiliario Danny Glusman señaló que la intención apunta a que el próximo dueño continúe con el proyecto planteado.

La casa ocupa un lugar relevante en la historia local. Funcionó como planta embotelladora de Coca-Cola hasta 1901, año en que la compañía trasladó sus operaciones a Spring Street.

El edificio también fue testigo de momentos clave de la ciudad. Ya existía durante el movimiento por los derechos civiles y durante la masacre racial de Atlanta de 1906.

El inmueble perteneció a Asa Griggs Candler, figura central del desarrollo económico de Atlanta. En 1888, Candler adquirió la fórmula creada por John Stith Pemberton por $2.300.

Cuatro años después, las ventas de la bebida se multiplicaron por 10. Entre 1894 y 1895 comenzó la expansión nacional con nuevas plantas en Dallas, Chicago y Los Ángeles.

Para los seguidores de la marca, Atlanta alberga otro punto de interés. World of Coca-Cola funciona como museo y complejo industrial dedicado a la historia de la empresa.

El recinto ocupa 4.000 m² y recibe más de un millón de visitantes al año. El recorrido incluye una línea de embotellamiento activa, exposiciones de cultura popular y piezas de artistas como Andy Warhol y Norman Rockwell.

La visita concluye con una degustación de más de 70 productos elaborados por la compañía en distintos países. Las entradas se adquieren en línea desde $23.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.