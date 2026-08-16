Compitió embarazada en Miss Universe sin que el público lo supiera; ahora entrega corona con bebé en brazos

Jaime VandenBerg, representante de Canadá, durante el evento oficial de bienvenida de Miss Universe 2025, el 5 de noviembre de 2025, en Bangkok, Tailandia.

Jaime VandenBerg cerró su etapa como Miss Universe Canada 2025 con su hija Charlotte en brazos durante su caminata de despedida, el 8 de agosto, en Windsor, Ontario. Meses antes, la canadiense había revelado que tenía cuatro meses de embarazo cuando representó a su país en Miss Universe 2025.

VandenBerg completó su última aparición como reina antes de entregar la corona a Aslihan Morali, representante de Ancaster, Ontario. Su hija Charlotte Nicole Hernandez-VandenBerg, nacida el 14 de mayo, la acompañó durante el recorrido sobre el escenario.

La presencia de la bebé tuvo una particularidad: Charlotte también había acompañado a su madre durante la competencia internacional, aunque entonces VandenBerg mantenía su embarazo en privado.

La canadiense confirmó el 2 de marzo de 2026, en su cuenta de Instagram, que tenía 16 semanas de embarazo cuando participó en la competencia de traje de baño de Miss Universe 2025, celebrada en Tailandia en noviembre de 2025. VandenBerg terminó entre las 30 clasificadas.

“Lo que el mundo no sabía: tenía 16 semanas (cuatro meses) de embarazo cuando competí en traje de baño y clasifiqué al Top 30”, escribió entonces.

People informó posteriormente que VandenBerg, de 29 años, sí conocía su embarazo antes de viajar a la competencia. La modelo explicó al medio que ella y su pareja, Aaron Hernandez, decidieron mantener la noticia en privado.

“No se lo contamos a nuestra familia ni a la organización de Miss Universe Canada en ese momento y decidimos mantenerlo entre nosotros durante bastante tiempo”, declaró VandenBerg a People.

La canadiense supo que estaba embarazada mientras cumplía un contrato de modelaje en Ciudad de México. Antes de viajar a Tailandia se realizó su primer ultrasonido y consultó a su médico sobre su participación en el certamen, según relató al mismo medio.

VandenBerg explicó que también consideró retirarse de la competencia después de conocer el embarazo. Hernandez la animó a continuar con un objetivo que había perseguido durante años.

La decisión de mantener la noticia en privado también estuvo relacionada con la manera en que quería ser evaluada durante Miss Universe. Según declaró a People, VandenBerg temía que su participación quedara identificada únicamente por su embarazo y no por el trabajo que había realizado antes del concurso.

Miss Universe abrió sus reglas

La participación de VandenBerg ocurrió después de modificaciones en los requisitos de Miss Universe.

Antes de 2023, la organización permitía competir en los niveles nacional e internacional únicamente a mujeres solteras de entre 18 y 28 años. A partir de ese año, Miss Universe abrió la participación a madres y mujeres casadas. También eliminó posteriormente el límite superior de edad.

VandenBerg hizo referencia a esos cambios cuando anunció su embarazo en marzo. “Con la evolución de las reglas de Miss Universe, que esta clasificación sirva como prueba de que la maternidad no es el final de la ambición y el embarazo no es una limitación”, escribió en Instagram.

Otros casos

El caso de VandenBerg tiene diferencias con el de Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024, quien también se convirtió en madre mientras todavía mantenía su título nacional.

Colón representó a Puerto Rico en Miss Universe 2024, celebrado en noviembre de ese año en México. Su embarazo ocurrió posteriormente.

La puertorriqueña anunció en marzo de 2025 que esperaba a su cuarto hijo y dio a luz el 1.° de agosto de ese año. Hola informó entonces que se convirtió en la primera Miss Universe Puerto Rico que daba a luz mientras todavía ostentaba la corona.

Colón continuó con actividades correspondientes a su reinado durante el embarazo. Días después del nacimiento también publicó una fotografía con su bebé, Iker López, mientras llevaba puesta la corona.

La diferencia con VandenBerg radica en el momento del embarazo: Colón ya había terminado su participación internacional cuando quedó embarazada, mientras que la canadiense tenía cuatro meses de gestación durante Miss Universe 2025.

Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024, posó con su hijo Iker López mientras todavía ostentaba la corona. (Captura de redes sociales/Instagram)

Una situación diferente ocurrió en Guatemala en 2024. Mónica Andrea Radford, ganadora de Miss Guatemala 2024, anunció el 25 de agosto de ese año que estaba embarazada y que ponía en pausa su participación en Miss Universe, programado para el 16 de noviembre en México, según reportó People en Español.

Radford dijo posteriormente, durante una entrevista en Instagram con el comunicador Lucho Borrego, que los organizadores de su país le comunicaron que Miss Universe había indicado que no podía continuar porque no existían protocolos para esa situación.

Ese mismo medio también recogió una versión diferente. Borrego aseguró que Mario Bucaro, entonces vicepresidente de Relaciones Internacionales de Miss Universe, le indicó que la decisión había sido unilateral y que la organización internacional no había participado en la salida de Radford.

¿Qué sigue para VandenBerg?

VandenBerg y Hernandez recibieron a Charlotte Nicole Hernandez-VandenBerg el 14 de mayo. La canadiense dijo a People que se retiró de los concursos después de convertirse en la primera mujer de su país en obtener cuatro títulos nacionales: Miss Universe Canada, Miss World Canada, Miss International Canada y Miss Earth Canada.

Ahora continuará vinculada a los certámenes mediante entrenamiento y mentoría de participantes, según declaró al medio.