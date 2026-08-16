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Compitió embarazada en Miss Universe sin que el público lo supiera; ahora entrega corona con bebé en brazos

Jaime VandenBerg tenía cuatro meses de embarazo cuando participó en Miss Universe 2025 y terminó entre las 30 clasificadas

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Por Jailine González Gómez
Jaime VandenBerg, representante de Canadá, durante el evento oficial de bienvenida de Miss Universe 2025, el 5 de noviembre de 2025, en Bangkok, Tailandia.
Jaime VandenBerg, representante de Canadá, durante el evento oficial de bienvenida de Miss Universe 2025, el 5 de noviembre de 2025, en Bangkok, Tailandia. (ANUSAK LAOWILAS/NurPhoto via AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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