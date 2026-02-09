Viva

¿Cómo un recuerdo de infancia llevó a Shih-Ching Tsou a debutar como directora de cine?

La directora taiwanesa debuta en solitario con una película íntima ambientada en un mercado nocturno de Taipéi y marcada por recuerdos de su infancia

Por La Nación / Argentina / GDA
Shih-Ching Tsou convierte una experiencia familiar en 'La chica zurda', filme rodado con celulares que retrata a tres mujeres y su vida en Taipéi.
Shih-Ching Tsou convierte una experiencia familiar en 'La chica zurda', filme rodado con celulares que retrata a tres mujeres y su vida en Taipéi. (Divulgación/Divulgación)







La Nación / Argentina / GDA

