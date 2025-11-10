Viva

¿Cómo supo antes que todos? ‘La Roca’ reveló cómo se enteró de la muerte de Bin Laden

La Roca recibió una llamada 20 minutos antes del anuncio oficial de Obama sobre la muerte de Bin Laden y decidió compartirlo en redes.

Por La Nación / Argentina / GDA
El actor explicó que un contacto cercano lo alertó antes del anuncio oficial del fallecimiento del líder de Al Qaeda en 2011.
notas iaLa RocaDwayne JohnsonOsama Bin Laden
