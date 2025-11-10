¿Cómo supo antes que todos? ‘La Roca’ reveló cómo se enteró de la muerte de Bin Laden

El actor explicó que un contacto cercano lo alertó antes del anuncio oficial del fallecimiento del líder de Al Qaeda en 2011.

El actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como La Roca, reveló cómo se enteró antes que el resto del mundo sobre la muerte del terrorista Osama Bin Laden, ocurrida el 1.º de mayo de 2011.

Johnson abordó el tema durante una entrevista en el podcast Awards Chatter, de la revista The Hollywood Reporter, como parte de la promoción de su nueva película The Smashing Machine: La historia de Mark Kerr (2025), donde interpreta al luchador de MMA Mark Kerr.

Ese papel ha generado expectativa y lo posiciona como posible candidato al Óscar de Mejor Actor en 2026, según una lista reciente de Variety. En esa selección también figuran Timothée Chalamet, Wagner Moura, Leonardo DiCaprio y Ethan Hawke.

Durante la conversación con el periodista Scott Feinberg, el actor, de 53 años, fue consultado sobre cómo logró publicar un mensaje relacionado con la muerte de Bin Laden en redes sociales antes del anuncio oficial del entonces presidente Barack Obama. El presentador le preguntó directamente cómo supo de la noticia.

La Roca dijo que recibió una llamada telefónica de “un amigo de un amigo”, quien le indicó que algo importante había ocurrido. La persona también le anticipó que el presidente de Estados Unidos se dirigiría a la nación en aproximadamente 20 minutos.

El actor relató que después de esa conversación, esperó algunos minutos y luego publicó un mensaje en su cuenta de Twitter (ahora X) en el que expresó sentirse orgulloso de ser estadounidense. El texto completo decía: “Acabo de recibir una noticia que va a conmocionar al mundo – Tierra de la libertad... hogar de los valientes, ¡MUY ORGULLOSO DE SER AMERICANO!”.

Este mensaje fue publicado a las 10:24 p. m. en la costa este de Estados Unidos, mientras que el pronunciamiento oficial de Obama se dio 21 minutos después, a las 10:45 p. m.

Johnson recordó que tras publicar el mensaje, recibió una segunda llamada. En esta, le informaron que el presidente aún no había salido a hablar. Él respondió sorprendido por haber publicado antes de tiempo.

En 2011, cuando ocurrió el hecho, Dwayne Johnson ya era una figura popular, aunque todavía transitaba el paso de la lucha libre al cine. Su papel como Mark Kerr marca un nuevo punto en su carrera, con críticas positivas que podrían colocarlo entre los finalistas a premios importantes en 2026.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.