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‘¿Cómo quiere que me vista a los 60 años?’: video viral reabre debate sobre cuerpo, autoestima y envejecimiento

Silvana Ribeiro genera conversación en redes al desafiar estereotipos sobre edad, cuerpo y vestimenta con un mensaje de autonomía

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un video viral impulsa discusión sobre envejecimiento, hábitos saludables y libertad femenina en distintas etapas de la vida.
Un video viral impulsa discusión sobre envejecimiento, hábitos saludables y libertad femenina en distintas etapas de la vida. (IG/@sillribeiroo/Captura)







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