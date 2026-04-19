‘¿Cómo quiere que me vista a los 60 años?’: video viral reabre debate sobre cuerpo, autoestima y envejecimiento

Un video viral impulsa discusión sobre envejecimiento, hábitos saludables y libertad femenina en distintas etapas de la vida.

Un video viral en redes sociales puso en discusión los estereotipos sobre la edad, el cuerpo y la forma de vestir. La protagonista es la brasileña Silvana Ribeiro Araújo, una mujer de 56 años, madre de dos hijos, que generó identificación entre usuarias de distintas generaciones.

La grabación inicia con un atuendo asociado al estereotipo de “señora”. Luego cambia a un vestido con el que se siente cómoda. Con ese contraste, cuestiona las expectativas sociales sobre cómo deben lucir las mujeres al envejecer. Su mensaje se centró en la libertad de elegir.

La publicación tuvo reacción inmediata. La protagonista explicó que no anticipó el alcance del contenido. Indicó que suele compartir publicaciones similares, pero esta conectó con una experiencia común entre mujeres.

Detrás de su apariencia, Silvana señaló que no existen resultados rápidos. Afirmó que mantiene hábitos de alimentación y ejercicio desde hace años. Explicó que al inicio pensaba en la estética, pero con el tiempo priorizó la salud.

Indicó que su objetivo fue llegar a los 50 años con un cuerpo funcional. Enfatizó que el proceso se construyó con constancia y decisiones diarias.

Hábitos accesibles y sin extremos

La base de su rutina está en una alimentación equilibrada. Evita productos procesados y ultraprocesados. Prefiere alimentos naturales sin recurrir a medidas extremas.

También descartó el uso de suplementos como whey o creatina. Señaló que el ejercicio constante es clave. Incluye prácticas con el peso corporal como la calistenia. No utiliza equipos ni accesorios.

Agregó que su enfoque siempre estuvo en la salud, la autonomía y el bienestar personal.

Silvana rechazó la idea de fórmulas rápidas. Indicó que el factor determinante es la constancia.

En sus redes muestra rutinas simples. Realiza ejercicios al aire libre. Comparte hábitos alimenticios accesibles, como consumir fruta entera o preparar recetas sencillas.

Afirmó que no se requiere un gimnasio costoso. Señaló que es posible iniciar en casa con recursos básicos. También mencionó que existen múltiples opciones de entrenamiento en Internet.

Recalcó que esperar el momento ideal retrasa el inicio. Insistió en que el mejor momento es el presente.

El contenido generó alto nivel de identificación. Muchas usuarias comentaron que sintieron motivación para retomar el autocuidado. Otras expresaron que se habían dejado de lado durante años.

Silvana indicó que recibió mensajes, en especial de madres, que se sentían invisibles o agotadas. Señaló que ese retorno evidenció que el tema trasciende la apariencia física.

Más allá de la ropa

Para la protagonista, la discusión no se limita al vestuario. Se relaciona con la posibilidad de vivir bien en cualquier etapa. Destacó la importancia de un cuerpo saludable y funcional.

También subrayó el valor del equilibrio en la vida diaria.

Al referirse al envejecimiento, resumió que el cuidado personal debe mantenerse a lo largo del tiempo. Indicó que el cuerpo responde a los hábitos diarios.

Además, envió un mensaje a quienes consideran que ya es tarde para cambiar. Señaló que siempre es posible iniciar y que pequeñas acciones generan cambios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.