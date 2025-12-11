Cómo ‘Five Nights at Freddy’s 2’, una fuerte candidata a peor película del año, está rompiendo récords de taquilla

La secuela de Five Nights at Freddy’s, inspirada en el popular videojuego, superó los $110 millones en su primer fin de semana. Aunque la crítica la considera una de las peores producciones de 2025, el público no dejó de asistir a los cines. La película se estrenó el 5 en Estados Unidos.

Con apenas un 15% de aprobación en Rotten Tomatoes, la cinta ya fue señalada como “favorita” para recibir los premios Golden Raspberry, conocidos por destacar lo peor del cine. Sin embargo, logró establecer dos marcas: la mejor apertura para un filme de terror en diciembre y el mayor estreno posterior al feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Esta producción continúa la historia iniciada en 2023, basada en el videojuego creado en 2014. En la primera entrega, Mike Schmidt, interpretado por Josh Hutcherson, acepta un nuevo empleo como vigilante nocturno en una pizzería abandonada llamada Freddy Fazbear. Pronto descubre que los animatrónicos del local están poseídos por los espíritus de niños asesinados. Su hermana Abby, encarnada por Piper Rubio, también se ve envuelta en el peligro.

Un año después, la secuela muestra a Mike y Abby enfrentando nuevamente a los robots poseídos, entre ellos uno con la voz de Megan Fox. En el reparto repiten Matthew Lillard y Elizabeth Lail. Según declaraciones del elenco, ya está en desarrollo una tercera película.

La primera entrega fue también un éxito financiero. Recaudó $297 millones, con un presupuesto de apenas $20 millones. Fue distribuida simultáneamente en cines y plataformas digitales. Aun así, obtuvo un 33% de aprobación crítica y solo recibió una nominación a los premios Razzies, por peor actriz secundaria.

En cambio, la nueva cinta recibió críticas más severas. Varios medios internacionales cuestionaron su contenido, la ejecución técnica y su falta de originalidad. Un medio calificó la historia como “extremadamente confusa”, mientras otro afirmó que “ni siquiera es entretenida en su mediocridad”. También se le tildó de “una continuación sin contenido y con humor forzado”.

A pesar del rechazo de la crítica, el fenómeno en taquilla parece reflejar el arraigo de la franquicia de videojuegos entre su base de seguidores. La marca Five Nights at Freddy’s continúa generando ganancias, independientemente de su recepción artística.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.