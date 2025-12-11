Viva

Cómo ‘Five Nights at Freddy’s 2’, una fuerte candidata a peor película del año, está rompiendo récords de taquilla

Secuela de ‘Five Nights at Freddy’s’ rompe récords de taquilla pese a las duras críticas y baja aprobación; se perfila como favorita a los Razzies

Por O Globo / Brasil / GDA
Aunque recibió solo 15% de aprobación, la secuela Five Nights at Freddy’s 2 lidera la taquilla mundial y ya planean una tercera parte.
Aunque recibió solo 15% de aprobación, la secuela Five Nights at Freddy’s 2 lidera la taquilla mundial y ya planean una tercera parte. (Universal Pictures /Universal Pictures)







