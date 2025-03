Comediante Renzo Rímolo aún no quiere ser papá y estos son los motivos

Renzo Rímolo, quien es creador de contenido y comediante de 'stand-up comedy', fue uno de los ganadores de 'Dancing with the Stars'.

El comediante Renzo Rímolo compartió en sus redes sociales una anécdota curiosa y cargada de sentimientos: cada vez que su mamá le envía bendiciones, pide por su salud, su éxito laboral, que encuentre una buena esposa y que tenga hijos.

Fiel a su estilo, Renzo, conocido también por ser uno de los ganadores del programa Dancing with the Stars, contó que, a sus casi 36 años, aún no piensa en la paternidad. Por ahora disfruta de su libertad económica, de tiempo y de espacio, enfocándose en sí mismo.

Agregó que, desde su perspectiva, ser padre es un compromiso integral que implica también ser esposo y formar una familia. “No voy a apresurar las cosas solo para hacer un check en la vida. Que la vida vaya marcando sus checks con calma y en paz. Si las cosas no se dan, no se dieron”, expresó.

Renzo Rímolo contó la razón por la cual todavía no es papá

Rímolo mencionó que, cuando toca el tema de la paternidad en sus publicaciones, recibe comentarios en ambas direcciones: algunos le aseguran que ser padre es lo mejor de la vida, mientras que otros lo alientan a seguir disfrutando sin las responsabilidades que conlleva tener hijos.

“Espero que todos estemos felices con las decisiones que tomamos en nuestras vidas y que seamos padres y madres responsables de los niños y niñas que traigamos a este mundo”, concluyó.

