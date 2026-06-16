Comediante afirma que cuando un costarricense vuelve al país ‘es discriminado’ y desata debate

Comediante afirmó que para los ticos es difícil volver al país y demostrar que siguen siendo 'costarricenses'.

Un comediante costarricense despertó opiniones divididas tras afirmar en uno de sus espectáculos que cuando un tico regresa al país, luego de pasar años en el extranjero, “sufre discriminación”.

El humorista dijo en su show: “Yo me fui de Costa Rica hace 26 años también y lo que hacen los costarricenses es que cuando vamos a Costa Rica nos discriminan: ‘Ah, no, usted no es tico, usted ya es gringo. ¿Hace cuánto se fue? Hace 26... No, no, usted ya no es’. Y entonces uno trata de hacer cosas para compensar y probarles que uno sí es tico, pero como que uno ha perdido ciertas cosas".

El humorista, quien suma bastantes fechas de espectáculos en países como Estados Unidos, Canadá y pronto en Costa Rica, contó las ocasiones en que lo “vacilan” por vivir fuera del país.

“Uno ha perdido, como a veces, la viveza, que no lo asalten, o también la irresponsabilidad de ciertas cosas, porque en Norteamérica se le pega a uno el civismo, el respeto al derecho ajeno”, dijo.

También mencionó que en ocasiones le llaman “el canadiense” o le dicen “perdón, su majestad”, cuando él no desea seguir el paso de algunos costarricenses.

La presentación despertó polémica en los comentarios, pues algunas personas le daban la razón diciendo: “Yo soy tica, y vivo hace años afuera y es real lo que dices”, “pensé que era solo a mí que me pasaba”.

Sin embargo, hubo quienes se molestaron por la afirmación: “Cuando hablas de Costa Rica, la dejas en mal, dices cosas como si todos los y las ticas fuéramos así”, “Nadie los discrimina. Ustedes son los que se ponen a hablar enredado, olvidando palabras del español” y “no es cierto”.