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Comediante afirma que cuando un costarricense vuelve al país ‘es discriminado’ y desata debate

La presentación despertó opiniones divididas en redes sociales al mencionar que ‘tratan de hacer cosas para compensar y probar que uno sí es tico’

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Por Fiorella Montoya
Bandera de Costa Rica sobre el país en globo terráqueo
Comediante afirmó que para los ticos es difícil volver al país y demostrar que siguen siendo 'costarricenses'. (Shutterstock)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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