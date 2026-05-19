Viva

Colombia y toda Latinoamérica lloran la muerte de una de sus más queridas y legendarias voces

El presidente colombiano Gustavo Petro y otras importantes figuras lamentaron el fallecimiento de la cantante

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Por Juan Pablo Sanabria

En “canoa de bahareque”, su voz se fue mar adentro y “en el puerto de sus amores” la lloran y la cantan. De hecho, Colombia y toda Latinoamérica también se enlutan al decir adiós a una de las cantantes más queridas y trascendentales representantes de la cultura caribeña.








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Totó la Momposina
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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