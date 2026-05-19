Colombia y toda Latinoamérica lloran la muerte de una de sus más queridas y legendarias voces

En “canoa de bahareque”, su voz se fue mar adentro y “en el puerto de sus amores” la lloran y la cantan. De hecho, Colombia y toda Latinoamérica también se enlutan al decir adiós a una de las cantantes más queridas y trascendentales representantes de la cultura caribeña.

Este martes 19 de mayo, se confirmó la muerte de la cantautora colombiana Sonia Bazanta Vides a los 85 años, más conocida como Totó la Momposina. La maestra del folclor colombiano falleció en Celaya, México, lugar donde residía desde hace algunos años junto a parte de su familia.

Totó la Momposina en 2017, durante la grabación de la canción 'La paloma'. (AFP)

La artista, recordada en todo el continente por su interpretación de El pescador, había estado alejada de los escenarios desde 2022, cuando realizó su última presentación en el Festival Cordillera. Posteriormente, anunció su retiro debido a problemas de salud, entre ellos Alzheimer y afasia, enfermedades que afectaron su capacidad para cantar y comunicarse.

Según confirmó su familia a través de redes sociales, la maestra falleció rodeada de sus seres queridos. Su legado es considerado uno de los más importantes para la música colombiana y el folclor del Caribe.

Por ahora, se conoció que el próximo 27 de mayo se realizará un homenaje especial en el Capitolio Nacional. De acuerdo con lo confirmado por su mánager en conversación telefónica con El Tiempo, de Colombia, el evento incluirá presentaciones folclóricas y actos culturales tanto dentro como en los alrededores del recinto.

El presidente colombiano Gustavo Petro le dedicó un mensaje en redes sociales: “Ha muerto Totó la Momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas. AD ASTRAM”, escribió el jefe de Estado colombiano.

Colombia reacciona a la muerte de la artista

Totó la Momposina fue una de las mayores representantes del arte caribeño. (AFP)

De las primeras personas en reaccionar, la ministra de Cultura de Colombia, Yannai Kadamani, se pronunció en sus redes sociales. “Correrá el canto del río Magdalena, la voz que le dio vida al tambor. Totó fue y será eternamente”, escribió la jerarca en su cuenta oficial de X.

Juan David Correa, escritor y exministro de Culturas, Artes y Saberes de Colombia, también se pronunció frente al fallecimiento de la maestra colombiana: “Sonia Bazanta seguirá siendo la voz profunda de nuestras culturas. Su partida es dolorosa, pero su canto nos acompaña y nos arrulla. Paz y amor para los suyos. Gracias siempre", escribió en su cuenta oficial de X.

El Ministerio de Cultura de Colombia dedicó unas sentidas palabras a la maestra colombiana, laureada con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación (Latin Grammys) en 2013.

“Hoy despedimos a la eterna Totó. A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra”.

“A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país", publicó la institución.

Totó la Momposina durante las protestas de 2019 contra el gobierno de Iván Duque. (AFP)

El expresidente Iván Duque, quien gobernó el país sudamericano entre, también reaccionó a la muerte de la artista.

“Despedimos con tristeza a una de las voces más emblemáticas de nuestra música y nuestra identidad cultural. Totó la Momposina llevó el folclor colombiano a los escenarios del mundo con orgullo, autenticidad y amor por nuestras raíces”, escribió el político.

“Su legado vivirá por siempre en cada tambor, en cada canto y en el corazón de Colombia. A sus familiares, amigos, conocidos y seguidores, mis más sinceras condolencias. Paz en su tumba”, finalizó.