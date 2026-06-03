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Coco Vargas recuerda su pasado más oscuro: ‘Me emborrachaba, drogaba y amanecía en la calle’

La creadora de contenido, hoy enfocada en su fe, recordó momentos dolorosos de su vida, como la demanda por pensión alimentaria presentada por su propia madre, la separación de su esposo y el diagnóstico de su hijo menor

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Por Fiorella Montoya
Coco Vargas aseguró que el nacimiento de su tercer hijo, a los 44 años, fue el acontecimiento que la impulsó a replantear por completo su vida.
Coco Vargas aseguró que el nacimiento de su tercer hijo, a los 44 años, fue el acontecimiento que la impulsó a replantear por completo su vida. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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