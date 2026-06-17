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Clint Eastwood: ‘Lo digo con todo el respeto del mundo, pero sé de lo que hablo cuando digo que nunca hay que confiar en nadie en una película italiana’

El actor repasó la importancia cultural del wéstern y recordó una anécdota ocurrida durante la filmación de uno de los clásicos del spaghetti western

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Clint Eastwood reivindicó el valor del wéstern y protagonizó una de las frases más recordadas detrás de cámaras de El bueno, el feo y el malo. (VALERIE MACON/AFP)







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