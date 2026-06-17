Clint Eastwood: ‘Lo digo con todo el respeto del mundo, pero sé de lo que hablo cuando digo que nunca hay que confiar en nadie en una película italiana’

Clint Eastwood reivindicó el valor del wéstern y protagonizó una de las frases más recordadas detrás de cámaras de El bueno, el feo y el malo.

Clint Eastwood volvió a destacar la importancia del wéstern dentro de la cultura estadounidense. El actor y director afirmó que ese género cinematográfico figura entre las pocas expresiones artísticas originales que surgieron en Estados Unidos. Según explicó, la mayoría de las manifestaciones culturales del país derivan de tradiciones europeas.

Eastwood, considerado una de las figuras más influyentes en la historia del wéstern, señaló que géneros como el jazz y el blues también forman parte de ese reducido grupo de expresiones genuinamente estadounidenses.

Los orígenes de un género que marcó al cine

Durante la época del cine mudo, el wéstern contó con figuras destacadas como Tom Mix y Harry Carey.

Mix alcanzó notoriedad por interpretar héroes que defendían la justicia y realizaban arriesgadas acrobacias a caballo. Entre sus producciones más conocidas figuran El desafío de Single Park (1917), dirigida por E. A. Martin, y El asalto al tren expreso (1926), de Lewis Seiler, según destacó Fotogramas.

Con el paso de los años, el género evolucionó y encontró una nueva etapa de expansión en Europa gracias al auge del spaghetti western.

El fenómeno europeo que transformó el wéstern

Mientras la carrera de John Wayne se acercaba a su etapa final, el spaghetti western impulsó una nueva visión del género.

Ese movimiento permitió el surgimiento de actores como Franco Nero, protagonista de Django (1966) y Salario para matar (1968), ambas dirigidas por Sergio Corbucci.

También ganó notoriedad la dupla conformada por Terence Hill y Bud Spencer, protagonistas de Le llamaban Trinidad (1970), bajo la dirección de Enzo Barboni.

Fue en medio de ese fenómeno cuando Clint Eastwood se trasladó a Europa durante la década de 1960 para trabajar con el director italiano Sergio Leone.

De esa colaboración nació la conocida “trilogía del dólar”: Por un puñado de dólares (1964), La muerte tenía un precio (1965) y El bueno, el feo y el malo (1966).

Las tres producciones consolidaron a Eastwood como una figura internacional y se convirtieron en referentes del spaghetti western.

El consejo de Clint Eastwood que quedó para la historia

Tras el rodaje de las dos primeras películas de la trilogía, Eastwood coincidió con los actores estadounidenses Lee Van Cleef y Eli Wallach durante la filmación de El bueno, el feo y el malo, que se realizó en España.

De acuerdo con versiones sobre aquella producción, la experiencia de Eastwood en las dos películas anteriores resultó complicada. El sistema de rodaje reunía a intérpretes de distintos países que actuaban en sus idiomas nativos para luego ser doblados. Además, la metodología de trabajo era considerada desordenada y en algunas ocasiones podía comprometer la seguridad de los actores.

Por esa razón, Eastwood decidió advertir a Wallach durante su primer día de filmación. El actor le compartió una recomendación que con el tiempo se convirtió en una de las frases más recordadas del género.

“Lo digo con todo el respeto del mundo, pero sé de lo que hablo cuando digo que nunca hay que confiar en nadie en una película italiana. Mantente alejado de los efectos especiales y los explosivos”, comentó Eastwood.

La frase trascendió con los años porque muchos aficionados al cine la consideran una definición perfecta del espíritu impredecible que caracterizó al spaghetti western durante su época de mayor auge.

Una carrera ligada al wéstern

Con el paso de los años, Eastwood amplió su influencia dentro del género tanto como actor como director.

Entre las producciones más representativas de su trayectoria figuran La leyenda de la ciudad sin nombre (1969), Infierno de cobardes (1973), El jinete pálido (1985) y Sin perdón (1992).

Esta última obtuvo el Óscar a Mejor director, un reconocimiento que fortaleció su legado en la industria cinematográfica.

La reflexión de Eastwood sobre el arte estadounidense

Al referirse a su relación con el género, Eastwood explicó que siempre se sintió muy cercano al wéstern.

El actor sostuvo que Estados Unidos cuenta con pocas formas de arte originales y que la mayoría de sus expresiones culturales tienen raíces europeas. En ese contexto, aseguró que el wéstern ocupa un lugar especial junto al jazz y el blues.

La reflexión cobra aún más relevancia por venir de una de las figuras que ayudó a redefinir el género durante el siglo XX. También conecta con una de las anécdotas más recordadas de su carrera en Europa.

Para Eastwood, el wéstern no solo marcó su trayectoria profesional. También representa una de las escasas manifestaciones culturales que nacieron en Estados Unidos y lograron convertirse en un fenómeno mundial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.