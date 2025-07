Clint Eastwood admira solo a un actor: ‘Las películas se inventaron para él’

Si bien los premios son importantes, hay algo que muchos consideran más valioso: el respeto y el reconocimiento de los fanáticos y los pares. Hollywood no es la excepción: Clint Eastwood, palabra más que autorizada en la industria cinematográfica, reveló el nombre del único actor al que admiró, quien inspiró en su forma de hacer cine y dejó una marca imborrable en su carrera.

Se trata de James Cagney, el protagonista de Ángeles con caras sucias (Angels with Dirty Faces), Triunfo supremo (Yankee Doodle Dandy) y Héroes olvidados (The Roaring Twenties). El actor que se lució en Hollywood, sobre todo entre los años 30 y los 50, murió el 30 de marzo de 1986 a los 86 años y dejó una marca imborrable en Eastwood.

El actor y bailarín estadounidense James Cagney falleció a los 86 años. Es recordado por su papel en películas como 'El enemigo público'. (Wiki/Wiki)

“Nunca fui fan de ningún actor particular, excepto de James Cagney”, reveló el director de Invictus en una entrevista citada en el libro Clint Eastwood: Interviews. “Siempre me gustó su estilo y energía. Él no tenía miedo”, afirmó.

Tampoco escatimó en elogios: “Las películas se inventaron para Jimmy Cagney y él fue inventado para el cine”.

Además de considerarlo su actor favorito, Eastwood se inspiró en su trabajo para hacer sus propias películas e interpretaciones. “Cuando sale en Al rojo vivo (White Heat) comiéndose una pata de pollo y disparándole a un tipo en el baúl de un auto, pensás ‘sí, eso es desconcertante, pero de una manera agradable’”, reflexionó en diálogo con Entertainment Weekly.

Clint Eastwood es uno de los máximos referente de la industria de Hollywood; ganó cuatro premios Óscar y su filmografía incluye más de 70 títulos.

Así como Eastwood eligió a Cagney, recientemente Brad Pitt puso en lo más alto de su podio a dos actrices de “categoría A”: Geena Davis y Susan Sarandon, con las que actuó en la película de 1991 de Ridley Scott, Thelma y Louis. “Cuando las conocí por primera vez me impresionaron. Aunque lo superé rápido”, admitió en una reciente entrevista con el pódcast New Heights, de los hermanos Jason y Travis Kelce.

La filmografía de Eastwood incluye más de 70 títulos, entre los que se destacan Los imperdonables (Unforgiven) y Million Dollar Baby, que le valieron el Óscar en 1993 y 2005 a mejor película y mejor director.

A los 95 años aún hace cine. La última película que dirigió, Jurado N.º 2 (Juror #2), se estrenó el año pasado y recibió una excelente recepción, tanto de la crítica como del público: 90% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación de 7/10 en el sitio especializado IMDb.